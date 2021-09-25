Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Gençlere "Çıkar telefonunu göster" diyen dayılara benziyorsun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Derdini anlatan gençlere yaklaşıp 'Çıkar telefonunu göster' diyen dayılara benziyorsun Erdoğan, zerre farkın yok" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "gençlerin sorunu yok" yönündeki açıklamalarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştirdi.

Erdoğan, bugün yaptığı konuşmada yurt bulamayan öğrencilerin Türkiye'nin dört bir yanında sürdürdükleri 'parkta yatma' eylemine tepki göstermiş, "İlgisi alakası olmayan kişileri güya bankların üzerine yatırarak Türkiye'de şu anda yurt yokmuş diye yalan yanlış kampanyalar sürdürülüyor. Yalan söylüyorsunuz, hayatınız yalan. Bizim yurtlarımız ortada" ifadesini kullanmıştı.

TIKLAYIN | Erdoğan: İlgisiz kişileri bankların üstüne yatırarak 'yurt yoktur' diye yalan söylüyorsunuz; hayatınız yalan

"Gençleri ya işsiz bırakıyorsun ya yurtsuz!"

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Gençleri ya işsiz bırakıyorsun ya yurtsuz! Çıkmışsın 'Gençlerin sorunu yok' diyorsun. Sorunları reddedince yok olmuyorlar, sen sadece hamaset yapmış oluyorsun. Derdini anlatan gençlere yaklaşıp 'Çıkar telefonunu göster' diyen dayılara benziyorsun Erdoğan, zerre farkın yok!"