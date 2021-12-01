T24 LogoT24 Logo
Politika

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Davaları geri çekmeler, videolarımı paylaşmalar… Doğru söyle, Cumartesi Mersin’e de geliyor musun

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın Twitter'da kendisinin videosunu paylaşmasına yanıt verdi

01 Aralık 2021 23:27

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter'da Kılıçdaroğlu'nun videosunu paylaşmasına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Davaları geri çekmeler, videolarımı paylaşmalar… Doğru söyle, Cumartesi Mersin’e de geliyor musun" ifadelerini kullandı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi Twitter hesabından paylaştığı Kılıçdaroğlu videosunu, "Milletimizi, her fırsatta kendisini tehdit eden bu vesayetçi zihniyetin insafına bırakmayacağız…" notunu düştü.
 
Erdoğan'ın paylaştığı video şöyle:
 
kılıçdaroğluerdoğantayyipkemalmersin
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24