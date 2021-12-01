Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Davaları geri çekmeler, videolarımı paylaşmalar… Doğru söyle, Cumartesi Mersin’e de geliyor musun

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter'da Kılıçdaroğlu'nun videosunu paylaşmasına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, " Davaları geri çekmeler, videolarımı paylaşmalar… Doğru söyle, Cumartesi Mersin’e de geliyor musun" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi Twitter hesabından paylaştığı Kılıçdaroğlu videosunu, "Milletimizi, her fırsatta kendisini tehdit eden bu vesayetçi zihniyetin insafına bırakmayacağız…" notunu düştü.