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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Bırak bu hikayeleri, hala sınırdan akın akın kaçaklar geliyor

03 Mayıs 2022 21:48

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "1 milyon Suriyeli kardeşimizin dönüşünü sağlayacak bir projeyi hayata geçireceğiz" sözlerine yanıt verdi. Twitter hesabından Erdoğan'ın açıklamasını alıntılayan CHP lideri, "Hala sınırdan akın akın kaçaklar geliyor. Güvenlik güçlerini teyakkuza geçir ve sınırdan tek bir kaçağın geçmesine izin verme" dedi.

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan şu paylaşımı yaptı: 

"Erdoğan bırak bu hikayeleri, hala sınırdan akın akın kaçaklar geliyor. Güvenlik güçlerini teyakkuza geçir ve sınırdan tek bir kaçağın geçmesine izin verme. Zaten biz gerisini iki yılda göndereceğiz, senin yalandan projelerine hepimizin karnı tok."
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