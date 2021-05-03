Kılıçdaroğlu'ndan ekonomik sorunları nedeniyle intihar eden esnafın ailesine başsağlığı telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de yaşadığı ekonomik sorunlar sebebiyle intihar eden kahveci esnafı Erdal Şenözpak'ın ailesini telefonla arayarak başsağlığı diledi.

İzmir Buca'da pandemi nedeniyle iş yapamayan ve borçlarını ödeyemediği için bunalıma giren Umut Kıraathanesi'nin işletmecisi 50 yaşındaki Erdal Şenözpak önceki gün intihar etmişti. Büyük üzüntü yaratan olay sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şenözpak ailesini telefonla arayarak başsağlığı diledi.

Erdal Şenözpak'ın ağabeyi Erdinç Şenözpak’ı telefonla arayan Kılıçdaroğlu'nun yaşadıkları acıyı yürekten paylaştığını, vefat eden esnafa Allah’tan rahmet dilediği, aileye de başsağlığı dileklerini ilettiği belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun aileye her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade ederek benzer acı olayların yaşanmaması temennisinde de bulunduğu kaydedildi.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de acılı aileye taziye ziyaretinde bulundu. Yücel, “Çok üzgünüz. İnsanlarımızın kayda değer bir destek verilmeden sorunlarıyla baş başa bırakılması kabul edilebilir değil. Ailemiz için her türlü desteği vermeye hazırız. Söylenecek hiçbir söz acıyı azaltmayacaktır biliyoruz ama ihtiyacınız olduğunda yanlarında olacağız. Tüm aileye başsağlığı, hayatını kaybeden esnafımıza da Allah’tan rahmet diliyorum” açıklamasını yaptı. (ANKA)