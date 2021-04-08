Kılıçdaroğlu'ndan "Dünya Romanlar Günü" mesajı: Hiç umutsuzluğa kapılmayın, sorunlarınızın hepsini ertelemeksizin birlikte çözeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü kapsamında paylaştığı mesajda, "Hiç umutsuzluğa kapılmayın, sorunlarınızın hepsini ertelemeksizin birlikte çözeceğiz" düşüncesini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Salgından en çok etkilenen, eğitime, gıdaya, temel haklarına erişemeyen, faturalarını ödeyemeyen sevgili Roman kardeşlerim, hiç umutsuzluğa kapılmayın; tüm sorunlarınızı biliyorum. Söz veriyorum hepsini ertelemeksizin birlikte çözeceğiz. 8 Nisan Dünya Romanlar Günü’nüzü kutluyorum." ifadesini kullandı.