Kılıçdaroğlu'ndan CHP örgütüne: Sürekli birbirlerini yiyen bir örgüt istemiyorum, kim kavga ederse kapının önüne koyacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP örgütüne seslenerek, "Sürekli birbirlerini yiyen bir örgüt istemiyorum, kim kavga ederse kapının önüne koyacağız" uyarısını yaptı. Kılıçdaroğlu, “Siyaset, provokasyona kapıları kapamalı. En büyük görev de iktidar sahiplerine düşüyor” dedi.

Cumhuriyet gazetesinden Erdem Sevgi'nin haberine göre, Gaziantep’te CHP Belediye Başkanları Çalıştayı, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Çalıştayın açılışında konuşan Kılıçdaroğlu, Gaziantep’e yönelik mesajlar vererek, “Başkanlarımız Gaziantep’i gezdiler. Bir dönüşüm, bir değişim, kabul var” diye konuştu. Önce HDP İzmir il binasına sonrasında da AKP Diyarbakır Hani ilçe binasına yapılan saldırılara değinen Kılıçdaroğlu, “Saldırıları asla kabul etmiyoruz. Bizim siyaset anlayışımız fikirlerin, hizmetlerin yarışmasıdır. Bu yarış, Türkiye’yi aydınlığa çıkarır, barış ortamı sağlar. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesinin yolunu açar” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde rüşvet alan büyükelçilerin geri çağrılacağını belirtti.

Kendi partisine yönelik özeleştirilerde de bulunan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Antep nüfusu artıyor ama bizim milletvekili sayımız artmıyor. Kabahat kimde? Anteplilerde değil. Eksiklik, yanlışlık varsa bizde. Ama bu tabloyu değiştireceğim. Birbiriyle kavga eden, birbirlerini yiyen bir örgüt istemiyorum. Gün hizmet, çalışma günüdür. Bizim 2 milletvekilimiz var. Bir dönem burası CHP’nin kalesiydi, Celal Doğan gibi bir efsane vardı. Ne oldu da Gaziantep bu hale geldi? Hizmet yarışı olacak burada. Sorun değil, hizmet üretmeliyiz. Var olan sorunları nasıl çözeceğimizi anlatacağız.”