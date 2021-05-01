Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li belediye başkanlarına "askıda defter" talimatı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanlarıyla video konferans yöntemiyle bir araya geldi. CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının Covid-19 sürecinde ve 17 günlük tam kapanma sürecinde yapacakları çalışmalara dair bilgi alan Kılıçdaroğlu, vatandaşların mağdur edilmemesi için her türlü çalışmaların yapılması talimatında bulundu.

Hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir Türkiye'yi inşa etmek istediklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin bu kapsamda yaptıkları çalışmalara değindi.

Özellikle gecekondu bölgelerinde "veresiye defteri" uygulamasının hâlâ geçerli olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Veresiye defterinin tutarı en kralı 5 bin lirayı, 6 bin lirayı geçmiyor. Dolayısıyla 'askıda defter uygulaması' diye bir şey başlatabilirseniz, bu gecekondu bölgelerinde bir kişinin yaptığı 300-400 liralık harcamasını ödediğiniz takdirde doğrudan doğruya yoksula hem ulaşmak hem de onun bütçesine katkıda bulunma imkanını yakalamış olacaksınız. Böyle bir uygulamayı başlatırsanız çok iyi olur. Bizim ulaşmak istediğimiz ve derin yoksulluğu yaşayan ailelere de en önemli katkıyı bu şekliyle yapmış olursunuz" diye konuştu.

Esnafın bu dönemde en büyük sıkıntıyı yaşadığını aktaran Kılıçdaroğlu, ayrıca esnafın yanında çalışanların da büyük sıkıntıda olduklarını dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, "Hem esnafı hem de esnafın yanında gündelikçi olarak çalışan kişilerin korunması lazım. Yoksulluk envanteri çalışması sırasında bu konulara büyük ihtimalle girmiş olacaksınız. Günlük yaşayanlar var, sokak satıcıları. Bunlar da sokağa çıkamayacaklar. Bunlar günlük kazandıkları için ailelerinin çok daha büyük ihtiyaçları ortaya çıkabilir. Bunların da saptanması, bunlara da yardım edilmesi lazım" diye konuştu.

Bir başka önemli sorun alanının da düğün salonları ve burada çalışan sanatçılar olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, buralar kapandığı için özellikle yerel sanatçıların son derece sıkıntıda olduğunu, bunlara da ulaşılması gerektiğini söyledi.

Tam kapanma döneminde pazarcıların ellerinde kalan ürünlerin alınıp yoksul ailelere dağıtılabileceğini de belirten Kılıçdaroğlu, böylece hem pazarcı esnafının hem de yoksul ailelerin korunacağını vurguladı.