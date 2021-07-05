Kılıçdaroğlu'ndan Başbağlar katliamı mesajı: Aynı acıların bu topraklarda bir daha yaşanmamasını diliyor ve terörü lanetliyorum!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 5 Temmuz 1993'te 33 kişinin öldürüldüğü Başbağlar Katliamı'nın yıl dönümünde yayımladığı mesajında, "Aynı acıların bu topraklarda bir daha yaşanmamasını diliyor ve terörü lanetliyorum!" düşüncesini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "28 yıl önce bugün Başbağlar'da terör örgütü mensupları tarafından alçakça katledilen 33 masum vatandaşımızı rahmetle anıyorum. Aynı acıların bu topraklarda bir daha yaşanmamasını diliyor ve terörü lanetliyorum!" ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Başbağlar, 1993 yılının Temmuz ayının ilk haftasında Türkiye'de arka arkaya yaşanan iki katliamdan biri olarak tarihe geçti. 2 Temmuz'da Sivas'ta Pir Sultan Abdal'ı anma etkinlikleri için kente gidenleri hedef alan saldırıdan 3 gün sonra Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyüne silahlı bir grup tarafından bir baskın düzenlendi. Baskında 33 kişi hayatını kaybetti, köy ateşe verildi.

Abdullah Öcalan yargılandığı sırada mahkemedeki ifadesinde, saldırının "Doktor Baran" kod adlı örgütün yerel sorumlululardan biri tarafından düzenlendiğini söylemişti.

TIKLAYIN | Başbağlar Katliamı: 5 Temmuz 1993'te Erzincan'a bağlı köyde neler yaşandı?