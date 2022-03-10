Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye emojili yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisi hakkında tweetlerine 'emoji' ile yanıt verdi.

Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kemal Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır ziyareti, Türkiye’nin öncülüğünde Antalya Diplomasi Forumu’nda bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı ile Ukrayna Dışişleri Bakanı’nın ateşkes ve barış arayışını kundaklama girişimidir ve dış bağlantılı siyasi bir operasyondur." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu Bahçeli'nin tweetini alıntılayarak "zany face" emojisi paylaştı.

*Emoji, elektronik mesajlarda ve internet sitelerinde duygu ve düşünceleri aktarırken kullanılan simgelerdir.

Zany Face , 2017 yılında “Bir Büyük ve Bir Küçük Gözlü Sırıtan Yüz” adı altında Unicode 10.0'ın bir parçası olarak onaylandı ve 2017'de Emoji 5.0'a eklendi.