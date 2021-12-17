Kılıçdaroğlu'ndan A Haber'e: Söyleyin müdürünüz Erdoğan’a seçimden kaçmasın; iktidara geldiğimizde asgari ücreti 5 bin 500 TL yapacağız

CHP'li belediyelerde asgari ücretin 4 bin 253 lira yerine 4 bin 500 lira olacağını açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, A Haber'in "5376 TL olmalı dedi ama kendi belediyelerine 4500 TL" haberine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde "hemen" asgari ücreti 5 bin 500 lira yapacaklarını söyledi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun CHP'li belediyelerde asgari ücretin 4 bin 500 lira olacağını açıklaması sonrası iktidara yakınlığı ile bilinen A Haber, haberinde CHP'yi yalancılıkla suçladı ve "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun asgari ücret çelişkisi! 5376 TL olmalı dedi ama kendi belediyelerine 4500 TL verdi" ifadelerini kullandı.

Twitter'dan A Haber'in haberini alıntılayan CHP lideri şunları yazdı: