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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan A Haber'e: Söyleyin müdürünüz Erdoğan’a seçimden kaçmasın; iktidara geldiğimizde asgari ücreti 5 bin 500 TL yapacağız

CHP lideri, erken seçim çağrısını yineledi

17 Aralık 2021 11:00

CHP'li belediyelerde asgari ücretin 4 bin 253 lira yerine 4 bin 500 lira olacağını açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, A Haber'in "5376 TL olmalı dedi ama kendi belediyelerine 4500 TL" haberine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde "hemen" asgari ücreti 5 bin 500 lira yapacaklarını söyledi. 

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun CHP'li belediyelerde asgari ücretin 4 bin 500 lira olacağını açıklaması sonrası iktidara yakınlığı ile bilinen A Haber, haberinde CHP'yi yalancılıkla suçladı ve "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun asgari ücret çelişkisi! 5376 TL olmalı dedi ama kendi belediyelerine 4500 TL verdi" ifadelerini kullandı. 

Twitter'dan A Haber'in haberini alıntılayan CHP lideri şunları yazdı:

"Söyleyin müdürünüz Erdoğan’a, korkmasın ve seçimlerden kaçmasın. İktidara geldiğimizde 5.376 TL değil, 5.500 TL vereceğiz, hem de hemen! Biz muhalefette iken bile emekçilerimize sahip çıkıyoruz."
 

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