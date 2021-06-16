Kılıçdaroğlu'ndan A Haber'e: Akıllarınca “Kılıçdaroğlu’na algı yapalım” derken, bütün Ak Parti seçmenine hakaret etmişler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, A Haber'in "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan AK Parti seçmenine: Haram oya ihtiyacımız yok helal oya ihtiyacımız var" başlıklı haberine ilişkin olarak, "Akıllarınca 'Kılıçdaroğlu’na algı yapalım' derken, bütün Ak Parti seçmenine hakaret etmişler" yorumunu yaptı.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tatsız aşa tuz neylesin, akılsız başa söz neylesin Tekrar ediyorum, harami düzenin yapı taşları, 40 haramiler, 5’li çeteler bize hiç gelmesin, gözlerinin yaşına bakmayacağım." ifadesini kullandı.