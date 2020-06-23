Kılıçdaroğlu'ndan 24 Haziran'da hâkim karşısına çıkacak tutuklu gazeteciler için çağrı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran’da hâkim karşısına çıkacak olan tutuklu gazeteciler Hülya Kılınç, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Ferhat Keser, Murat Ağırel ve Aydın Keser için "24 Haziran’da hepimizin gözü o mahkemede olacak. Hiçbir zaman hiçbir güç gerçekleri engelleyemez" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “MİT mensubunun kimlik bilgilerini yayınlama" gerekçesiyle tutuklanan ve 24 Haziran’da hâkim karşısına çıkacak olan gazeteciler Hülya Kılınç, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Ferhat Keser, Murat Ağırel ve Aydın Keser için açıklama yaptı.

Anayasa kitapçığından “Basın hürdür, sansürlenemez”, “Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirlerini alır” maddelerini okuyan Kılıçdaroğlu, “Günümüzde ise devlet, onlar haber yapmasın diye tedbir alıyor, onları hapse atıyor. Onlar, gazetecilik görevlerini evrensel kurallar içinde yerine getirenlerdir. 24 Haziran’da bu altı gazetecimiz kendini savunacaklar. Doğru haber yaptıkları için kendilerini savunacaklar. 24 Haziran’da hepimizin gözü o mahkemede olacak. Hiçbir zaman hiçbir güç gerçekleri engelleyemez” dedi.