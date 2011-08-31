-Kılıçdaroğlu, Nairobi'de NAİROBİ (A.A) - 31.08.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, özel uçak ile saat 09.10'da Kenya'nın Başkenti Nairobi'ye geldi. Kılıçdaroğlu'nu Nairobi Havalimanı'nda Türkiye'nin Nairobi Büyükelçiliğinden yetkililer ile Türk Kızılayı Somali Delegasyonu karşıladı. Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcıları Gürsel Tekin ile Faruk Loğoğlu da eşlik etti. Somali-Kenya sınırında açlık ve kuraklıktan etkilenen Somalilerin yaşadığı Dadaab mülteci kampına giderek incelemelerde bulunacak olan Kılıçdaroğlu, yardım kolileri dağıtacak.