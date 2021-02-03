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Kılıçdaroğlu'na yönelik tehditleri nedeniyle Alaattin Çakıcı hakkında iddianame hazırlandı

03 Şubat 2021 13:51

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, organize suç örgütü lideri Alattin Çakıcı hakkında iddianame hazırlandığını açıkladı.

Kılıçdaroğlu'na yönelik tehditleri nedeniyle, Kılıçdaroğlu'nun avukatları tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulan ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ifadesi alınan Alattin Çakıcı hakkında kamu görevlisine hakaret ve tehdit suçlamalarıyla iddianame hazırlandı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. 

Ankara Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, Çakıcı'nın, CHP liderine yönelik olarak, sosyal medya üzerinden paylaştığı mektuptaki ifadele

ri yer aldı. İddianamede Çakıcı'nın bu sözler ile Kılıçdaroğlu'nu 'tehdit' ve 'hakaret' ettiği belirtildi. 

 

Kemal KılıçdaroğluCelal ÇelikAlattin Çakıcı
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