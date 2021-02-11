Kılıçdaroğlu'na dert yandı: İktidar, ‘size hibe desteği verdik’ diyor 1000 TL; ama sadece vergi yapılandırmamım taksiti 1500 TL

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu’da esnafı ziyaret etti, sorunlarını dinledi. Kılıçdaroğlu’na esnaf ziyareti sırasında Bolu Belediye Başkanı CHP’li Tanju Özcan eşlik etti. Özel yurt sektöründe çalıştıklarını belirten Türkiye Özel Yurt İşverenleri Sendikası (TÜYİSEN) Bolu İl Temsilcisi Ünal Aslan, "Bir yasa olursa tüm insanlar rahatlayacak. İktidar, ‘biz size hibe desteği verdik’ diyor. Evet verdiler, 1000 TL ama benim sadece vergi yapılandırmamım taksiti 1500 TL. 3000 TL verecek, ben 18 ay 1500 TL ödeyeceğim. Yandık, bittik demiyoruz, öldük" diyerek dert yandı.

Öte yandan Kılıçdaroğlu, vatandaşın sorusuna "Bir ekibimiz var, Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) sorunları çözmek için çalışıyor. Sosyal güvenlik uzmanları var, onlar da çalışmalar yapıyorlar. EYT’liler, ile internet üzerinden bir toplantı yaptık. Sorunları konuştuk. Moralinizi bozmayın, düzelecek” şeklinde yanıt verdi.

"Başkana çay, kahve ısmarlayacağım"

Bir kuyumcu esnafıyla sohbet eden Kılıçdaroğlu, Bolu’nun ormanlık alanı zengin, yeşil bir kent olduğunu söylemesi üzerine esnaf, “Doğanın başkenti. Başkanımız da güzel çalıyor” yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu, “Başkan, buraları çok daha güzel yapacak. Bu tarihi dokunun çok görünür olması lazım. Başkana çay, kahve ısmarlayacağım” dedi.

"100'üncü yılında Türkiye Cumhuriyeti'ni demokrasi ile taçlandıralım"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Bolu Belediye Başkanı Özcan ile birlikte Bolu Kültür Parkı’nda kuşlara yem attı. Muhabirlerin soruları üzerine kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyeti kuranların bize bıraktıkları güzel bir Türkiye var ve biz 100’üncü yılında Türkiye Cumhuriyeti’ni demokrasi ile taçlandıralım. En büyük dileğimiz bu" dedi.

"1000 TL destek verdiler; benim sadece vergi yapılandırmamın taksiti 1500 TL"

Ziyaret sırasında Kılıçdaroğlu’na sorunlarını anlatan TÜYİSEN Bolu İl Temsilcisi Ünal Aslan, sıkıntılarını şöyle anlattı:

“Türkiye’de özel yurt sektöründe çalışıyoruz. 11 aydır sesimizi duymuyorlar. Biz de sizlere klasik öldük, bittik demiyoruz. Artık defnedecek bir güruh arıyoruz. En büyük sorunlarımızdan bir tanesi şudur; kiracılık meselesi. Mal sahipleriyle ikili ilişkilere dayandırılmakta ama bir yasa olmayınca bizim insanımız maalesef ‘ben de bununla geçiniyorum’ şeklinde söylemlerle savuşturuyor. Bir yasa olursa tüm insanlar rahatlayacak. İktidar, ‘biz size hibe desteği verdik’ diyor. Evet verdiler, 1000 TL ama benim sadece vergi yapılandırmamım taksiti 1500 TL. 3000 TL verecek, ben 18 ay 1500 TL ödeyeceğim. Yandık, bittik demiyoruz, öldük.”

"Anayasa'da eşitlik ilkesine aykırı"

Türkiye’de özel yurtların tamamının kapanma noktasına geldiğini belirten Aslan, “Yarın okullar açıldığı zaman öğrenci arkadaşların gideceği yer kalmayacak. En büyük isteğimiz de Gençlik ve Spor Bakanlığı çatısı altında toplandık. KYK yurtları devlet destekli, özel yurtlar hiçbir destek alamıyor. Bu da Anayasa’da eşitlik ilkesine aykırı olduğu kanaatindeyiz” dedi.

Kılıçdaroğlu, “Bazı özel yurtlara öğrenci başına ayrıca bir destek yapılıyor galiba ama size verilmiyor. Bazı vakıf yurtlarına veriliyor” yanıtını verdi.

"Baya gençmişim"

Kılıçdaroğlu, çarşıdaki bir kadın yurttaşa ‘Ne alışveriş yaptın’ diye sorması üzerine, kadın, “Ben alışveriş yapmadım. Ben mağdur oldum. Bir aydır hastanede yatıyorum. Burada, Tünel’de satış yapıyorum” dedi ve Bolu Belediye Başkanı Özcan’ı göstererek, “Kardeşim bilir, senelerdir peşindeyim. Geçen hafta gelmiştim, ulaşmıştır size. 3 oğlum var 3’ü de boş” diye konuştu. Özcan’ı 15 yıldır desteklediğini belirten kadın, çantasından bir fotoğraf çıkararak Kılıçdaroğlu’na uzattı. Özcan, Kılıçdaroğlu’na fotoğrafı göstererek, “Efendim baya gençmişim” dedi.

"Moralinizi bozmayın, düzelecek"

İsminin Murat olduğunu söyleyen Karadenizli bir yurttaş, “Yaşım geçti diye işe almıyorlar. İşe almadıkları için emekli de olamıyoruz. Bu emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için ne gibi bir çalışmalarınız var?” diye sordu. Kılıçdaroğlu, “Bir ekibimiz var, EYT’lilerin sorunları çözmek için çalışıyor. Sosyal güvenlik uzmanları var, onlar da çalışmalar yapıyorlar. EYT’liler, ile internet üzerinden bir toplantı yaptık. Sorunları konuştuk. Moralinizi bozmayın, düzelecek” yanıtını verdi. Aynı yurttaş, “MHP’liler toplantıdan kaçtı” sözleri üzerine Kılıçdaroğlu, “Kaçanların peşinden gitmeyin, kucaklayanları destekleyin” dedi.