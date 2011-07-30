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Politika

KILIÇDAROĞLU MYK ÜYELERİ İLE GÖRÜŞÜYOR ANKARA (A.A)

30 Temmuz 2011 15:13

-KILIÇDAROĞLU MYK ÜYELERİ İLE GÖRÜŞÜYOR ANKARA (A.A) - 30.07.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde bazı Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri ile görüşüyor.  Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının emekliliklerini istemelerinin ardından, dün tatilini yarıda keserek Ankara'ya dönen Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde geldiği parti genel merkezinde çalışmalarına başladı. Kılıçdaroğlu'nun yaşanan gelişmeleri partide bulunan bazı MYK üyeleri ile değerlendirdiği belirtilirken, ilerleyen saatlerde bir MYK toplantısının da düzenlenebileceği bildirildi.  Gün içinde konu ile ilgili CHP'den bir açıklanma yapılması bekleniyor.

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