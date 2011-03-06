T24 - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ergenekon davasının tutuklu sanığı Mustafa Balbay'ın milletvekili adaylığı ile ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu " Balbay CHP'yi tercih ederse mutlu olurum" dedi. CHP lideri gazetecilerin gözaltına alınmasını eleştirirken, referanduma destek veren AB'yi suçladı.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ergenekon davasının tutuklu sanığı gazeteci yazar Mustafa Balbay'ın 12 Haziran 2011 seçimlerindeki milletvekili adaylığı konusunda yeşil ışık yaktı. Kılıçdaroğlu, "Mustafa Balbay CHP'yi tercih ederse mutlu olurum" dedi.





'61 gazetecinin günahı sizin boynunuza'



Kılıçdaroğlu, CHP ve DİSK tarafından Almanya'nın Bochum kentinde düzenlenen ''Türkiye'den Göçün'ün 50. Yılında Emek Şenliği'nde gurbetçilere hitap etti.



CHP lideri, Türkiye'de gözaltına alına gazetecilerle ilgili olarak, şunları söyledi:



''Londra'dan İstanbul'a dönüşte polis hazırlık yapıyordu. Otelde daha uyumadan telefon çaldı, gazetecilerin evleri ofisleri basılmış. Bu gazeteciler ne yaptılar. Bir gazetecinin haber emekçisinin ofisi niye basılır? Evi niye basılır? Eşi hastaneden yeni çıkmış gazetecinin evi hangi gerekçe ile basılır? Bunun adına Türkiye'de ileri demokrasi deniyor. Şunu unutmayın 12 Eylül darbecileri döneminde 31 gazeteci hapisteydi. 8 yıllık AKP döneminde hapiste olan gazeteci sayısı 61. Bunu özellikle Avrupalı dostlarımız duysun diye söylüyorum. AKP demokrattır diye çıkıp meydanlarda konuşanlar duysun diye Brüksel'de koltuklarında oturup CHP'yi sabah akşam eleştirenler duysunlar diye söylüyorum. Biz referandum sırasında yargı siyasallaşacak derken Brüksel bu reform diyordu. Alın size reform. 61 gazetecinin günahı sizin boynunuza.''



Türkiye'de şu ana kadar 2 bin gazetecinin yargılandığını ve 4 bin gazeteci hakkında soruşturma açıldığını ifade eden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



''12 Eylül ürünü bir parti, 12 Eylül darbecilerinden hesap mı sorabilir. Bu ülkenin yetiştirdiği halkı doğru bilgilendirmek için çalışan gazetecilerin evini basacaksınız, sonra kalkacaksınız Türkiye'de ileri demokrasi var diyeceksiniz. Bir de milletin gözünün içine baka baka 'Türkiye'de basın özgürlüğü ABD'den bile daha öndedir' diyeceksiniz. Türkiye'de 8 yılda çok şey değişti. Demokrat olanlar için, 'yetmez ama evet' diyenler için söylüyorum. Artık Türkiye'de her ev dinleniyor, sokaktaki vatandaş dinleniyor.''



Türkiye'de yalan politikadan, talandan bıktıklarını ve yalan ile talanı sonladırıp halkın iktidarını kurmaya karar verdiklerini belirten Kılıçdaroğlu, halkı kandırmayacaklarını, kandıranlardan olmayacaklarını ifade eti.





