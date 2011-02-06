-KILIÇDAROĞLU MÜNİH'TEN AYRILDI MÜNİH (A.A) - 06.02.2011 - Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 47. Münih Güvenlik Konferansı'na katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Alman Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Claudia Roth ile görüştükten sonra Münih'ten ayrıldı. Kılıçdaroğlu'nun, Münih Güvenlik Konferansının düzenlendiği "Bayerischer Hof" otelinde Roth ile yaptığı görüşmeye, CHP Genel Başkan yardımcıları Osman Korutürk ve Umut Oran ile Genel Başkan Danışmanı Ali Kılıç da katıldı. Görüşmeden sonra bir açıklama yapmayan Kılıçdaroğlu, Münih'ten ayrıldı ve Lufthansa uçağı ile Ankara'ya hareket etti. Kılıçdaroğlu, 47. Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdi.