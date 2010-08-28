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Politika

KILIÇDAROĞLU: MUHTIRA VERSEYDİ BAŞBUĞ'A MADALYA VERİRLERDİ ANKARA (A.A)

28 Ağustos 2010 19:53

-KILIÇDAROĞLU: MUHTIRA VERSEYDİ BAŞBUĞ'A MADALYA VERİRLERDİ ANKARA (A.A) - 28.08.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Muhtıra verseydi belki Orgeneral Başbuğ'a madalya verirlerdi'' dedi. Ankara'dan Kayseri'ye giderken otobüste gazetecilerle sohbet eden Kılıçdaroğlu, ''Genelkurmay devir teslim töreninde Orgeneral İlker Başbuğ'un görevini teslim ederken duygulanmasıyla'' ilgili soru üzerine şunları söyledi: ''Yargıyla askeri yeniden dizayn etmeye çalıştılar. YAŞ öncesi bu başladı. Ne değişti de vazgeçtiler? Yanlış karar veren yargıç hala orada oturuyor. Referandum öncesi çok hareketli bir gündem yaşanıyor. Örneğin Bülent Arınç'a suikast yapılacağı iddiaları ne oldu, konu unutturulmaya çalışılıyor, çünkü altı boş. Arınç'a suikast iddiaları yapıldığında kendisi Manisa'daydı.''

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