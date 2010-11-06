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Politika

KILIÇDAROĞLU MUHTARLARIN BAYRAMINI KUTLADI ANKARA (A.A)

06 Kasım 2010 16:05

-KILIÇDAROĞLU MUHTARLARIN BAYRAMINI KUTLADI ANKARA (A.A) - 06.11.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhtarlara mektup göndererek, Kurban Bayramlarını kutladı. CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun ''Değerli Muhtar Kardeşim'' diye başlayan kutlama mektubunda, şu ifadelere yer verildi: ''Mübarek Kurban Bayramınızı en içten duygularımla tebrik ederim. Bu vesileyle ülkemizde birlik ve beraberliğin sağlanmasında çok büyük bir öneme sahip görevinizde başarılar diler, ailenize, komşularınıza ve hemşehrilerinize selam, saygı ve sevgilerimi sunarım.''

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