Kılıçdaroğlu-Muharrem İnce görüşmesi başladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile görüşmesi başladı. Görüşmenin gündeminin yerel seçimler olduğu belirtildi.

Randevu talebi Muharrem İnce'den gelmişti. İnce'nin görüşmede başta yerel seçimler olmak üzere bazı konularda Kılıçdaroğlu'na görüşlerini aktaracağı öğrenildi.

Kılıçdaroğlu, ne düşünüyor?

Kemal Kılıçdaroğlu, başta İstanbul olmak üzere bazı kritik yerlerde belediye başkan adaylarının "eğilim yoklaması" ile belirlenmesi önerisinde bulunmak için kendisinden randevu isteyen Muharrem İnce'nin adaylığı konusunda ne düşünüyor?

Kılıçdaroğlu, BBC Türkçe’den Ayşe Sayın ile yaptığı görüşmede bu konuya girmedi, kendisiyle görüşeceğini belirtmekle yetindi.

CHP kulislerinde ise Kılıçdaroğlu'nun, adaylık konusundaki en önemli kriterinin "kazanacak aday" ile yola çıkmak olduğu, kendisine muhalif olup olmamasına göre seçim yapmayacağına dikkat çekiliyor. Ancak CHP Genel Merkezi, İnce'nin cumhurbaşkanlığı seçiminde aldığı oy dikkate alındığında, bu performansın belediye başkanlığını almaya yetmeyeceği görüşünde.

Kılıçdaroğlu'nun da yakın çevresine "İnce, 16 Nisan referandumunda elde ettiğimiz sonucu yakalayabilseydi, İstanbul'dan aday gösterme konusunda tereddüt etmezdik. Ancak cumhurbaşkanlığı seçiminde, 16 Nisan'ın çok altına düştü" değerlendirmesi yaptığı belirtiliyor. CHP Genel Merkezi'nin bu nedenle İnce'nin adaylığını gündemden çıkardığı belirtiliyor.

16 Nisan 2017'de yapılan başkanlık sistemine geçişi öngören anayasa değişikliği referandumunda İstanbul'da "Hayır" diyenler yüzde 51,35 çıkmış, "Evet" diyenler ise yüzde 48,65'te kalmıştı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul'da yüzde 36,8 oranında oy almıştı.