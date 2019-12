-KILIÇDAROĞLU: MÜCADELE EDECEK MORAL BIRAKMAMIŞSINIZ ANKARA (A.A) - 15.07.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Karşıdaki kişi eline silah almış, siz de eline silah verdiğiniz kişinin moralini altüst etmişsiniz. Mücadele edecek moral bırakmamışsınız. Herkes tutuklu, herkes hapiste, bu moralle terörle mücadele ediyorsunuz. Terörle mücadelenin özü silah değildir. Çözümü de silah değildir. Ama moral değerler bu sürecin en önemli kilit noktalarından birisidir'' dedi. Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde il, ilçe ve belde belediye başkanları ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, toplantının başında yaptığı konuşmada, yoğun bir sürecin yaşandığını belirterek, bu süreçte sokaktaki vatandaştan Cumhurbaşkanına kadar herkese görevler düştüğünü söyledi. Olayların sorumluluk bilinciyle tartılması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Sorumluluk ile hareket ettiğimiz zaman halkın sağduyusu kimlerin doğruyu söyleyip söylemediği konusunda olgunlaşacaktır ve yerini bulacaktır diye düşünüyorum'' dedi. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''13 askerimiz, yurtsevenimiz, aslan çocuğumuz yaşamını yitirdi. Terör, nereden ve kimden gelirse gelsin hiç kimsenin ama hiç kimsenin, yüreğinde insan sevgisi taşıyan hiç kimsenin kabul edeceği bir şey değildir. Biz o çocuklarımızı güle oynaya, davulla zurnayla askere gönderdik. Onları teröre kurban olsunlar diye göndermedik ama bu ülkeyi savunmak, bu ülkenin çıkarlarını savunmak... Bu ülke için gerekirse hepimiz ama hepimiz şehit olmaya hazırız. Biz ülkemizi seviyoruz. Kimliği, inancı ne olursa olsun her yurttaşımızı bağrımıza basıyoruz. Biz birlikten yanayız. Birlikten, beraber olmaktan yanayız. Umuttan yanayız. Çocuklarımızın daha parlak, daha güzel bir gelecek sahibi olmalarından yanayız. Terör ile bir sorun çözülmez, terörle bir yere varılmaz. Dolayısıyla acılarımız depreşti. 13 askerimizin yakınlarına, ailelerine ve akrabalarına baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Onların acıları bizim de acılarımız. Kuşkusuz ateş düştüğü yeri yakar, bunu biliyoruz. Ama sonuçta biz bu ülkede, bu güzel coğrafyada aynı havayı teneffüs ediyoruz. Tasada ve kıvançta beraber olursak bir ulus olduğumuzu göstermiş olacağız. O nedenle onların acıları bizim de acılarımız.'' -''TERÖRLE MÜCADELE MORAL DE İSTER''- Belediye başkanlarının her gün halkla iç içe olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, ''Terör olgusuna farklı bir pencereden bakmamız lazım. Asarız, keseriz, öldürürüz, biçeriz diyerek terör sonlandırılmaz. Sonlandırılmamış da zaten. Terörle mücadele zor bir iştir; kararlılık ister, sabır ister, bilgi ister. Kararlılık, sabır ve bilginin olmadığı yerde terörle sağlıklı mücadele edemezsiniz'' diye konuştu. Hükümet programının açıklandığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin en önemli sorunun terör olduğunu ancak bu konuyla ilgili programda tek satır bile bulunmadığını ifade etti. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''Nasıl terörle mücadele edeceksiniz? Eğer Türkiye'nin en köklü sorunu yüzeysel geçirilip... Geçilme ihtiyacı dahi duyulmamışsa, siz bu sorunla nasıl mücadele edeceksiniz? Terörle mücadele kararlılık, sabır ve bilgi ister ama terörle mücadele moral de ister. Moral değerler önemlidir. Karşıdaki kişi eline silah almış, siz de eline silah verdiğiniz kişinin moralini altüst etmişsiniz. Mücadele edecek moral bırakmamışsınız. Herkes tutuklu, herkes hapiste, bu moralle terörle mücadele ediyorsunuz. Moral değerler sadece bizim ülkemiz için mi geçerli? Güvenlik güçlerinin olduğu her ülkede moral değerler önemlidir. Bunun kitabı var. Bilimsel araştırmalar var. Her şeyi ayaklar altına aldık. Her şeyi allak bullak yaptık. 12 Eylül'e karşıyız dedik, 12 Eylül'ün kurduğu mahkemelerden yararlandık. Artık bu alanlar, normal terörle mücadele ya da darbeyle mücadele falan olmaktan çıktı. İktidara muhalefet edenlerin toplandığı yer haline geldi. Bunlar doğru değil. Bunlarla bizim mücadele etmemiz gerekiyor.'' -''TERÖRÜ SONLANDIRMAK GİBİ BİR NİYETİ ORTAYA KOYMUYORSUNUZ''- Terörle mücadelede kamuoyu desteğinin önemine işaret eden Kılıçdaroğlu, iktidarın terörle mücadele ettiği zaman bilgisiyle, birikimiyle, kararlılığıyla, moral değerleriyle kamuoyundan da destek istemesi gerektiğini dile getirdi. Kılıçdaroğlu, ''Kamuoyu desteği alınıyor mu? Hayır. Hükümet programında tek satır bile bir şey yoksa kamuoyu nasıl destek verecek size? Desteğe hazır bir kamuoyu var. Bu coğrafyada yaşayan herkes terörün bitmesini istiyor. Nerede olursa olsun. Ama siz terörü sonlandırmak gibi bir niyetinizi ortaya koymuyorsunuz. İradenizi, çözümünüzü ortaya koymuyorsunuz. Kamuoyu desteği hazır, siyasi irade yok ortada'' diye konuştu. Parlamentoda bütün siyasi partilerin terörün sonlandırılması konusunda ortak irade sergilemesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, bu konuda adım atması, çözüm üretmesi gereken baş aktörün de iktidar olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Yüzde 49,89'u alan bir iktidar, olgunlaşma sürecine girmesi gereken iktidardır. Eleştiriyi hoşgörüyle karşılaması gereken bir iktidardır. Yüzde 49,89'u alan bir iktidar olgunlaşmadı, saldırganlaştı. Saldırganlaşan bir üslupla, tutumla siz terörü de bu ülkenin sorunlarını da çözemezsiniz. Ülke iyi yönetilmiyor arkadaşlar. Tek kişi iktidarına doğru gidiyoruz. Tek kişinin her şeye egemen olduğu, karar verdiği bir süreci yaşıyoruz. Bu süreç, demokrasinin önündeki en ciddi tehlikelerden birisidir. Ben sizlerin de üstündeki baskıları biliyorum. İktidarın sizlere yaptığı baskıları biliyorum. Tümünüzün telefonlarının dinlendiğini de biliyorum. Özgürlük diyorlar. Hangi özgürlük. Eğer halkın iradesiyle seçilmiş belediye başkanının özgürce davranmasının önüne setler koyuyorsanız, siz yurttaşın özgürlüğünü zaten hiç kabul etmezsiniz. Bu sorunları biliyoruz ama bu bizim haklı mücadelemizden geri adım atmamıza izin vermemeli. Biz kararlılıkla halkın yanında olmaya, halkın sorunlarını çözmeye, halkla beraber olmaya, onlarla kucaklaşmaya her zaman hazır olmalıyız. Bu bizim temel felsefemiz olmalı.''