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Kılıçdaroğlu Moda Sahnesi'ni ziyaret edecek

Moda Sahnesi'nin elektriği faturanın ödenmemesi sebebiyle kesilmişti

11 Mart 2022 16:06

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yarın 13.00'da faturasını ödemediği gerekçesiyle elektriği kesinlen Moda Sahnesi'ni ziyaret edecek.

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