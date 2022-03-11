Kılıçdaroğlu Moda Sahnesi'ni ziyaret edecek

Yılbaşından itibaren geçerli olan elektrik zammının ardından İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bulunan tiyatro ve sinema merkezi Moda Sahnesi’ne ocak ayında 20 bin 61 lira elektrik faturası gelmişti. Moda Sahnesi’nden yapılan yazılı açıklamada, aralık ayında 7 bin lira gelen elektrik faturasının 20 bin liranın üzerine çıktığına dikkat çekilerek “Bu fahiş artış, bir tiyatronun ödeme kapasitesini sınırlarını aşıyor. Bu fahiş elektriği kabul etmiyoruz, bu nedenle faturayı ödemiyoruz” açıklaması yapılmıştı.

Moda Sahnesi’nin bu sabah kesilen elektriği, yaklaşık 4 saat sonra yeniden açıldı. Moda Sahnesi’nin Sanat Yönetmeni Kemal Aydoğan, sahne fuayesinde yaptığı açıklamada, ocak ayı faturasının “gizemli bir el tarafından ödendiğini” belirterek “Hiçbir özel tiyatronun bunu ödeyebilme bütçesi yok, bu paraları, bu fahiş bütçeleri… Bu zamlar, sanat kurumlarının nasıl ayakta kalacağı katiyen düşünülmeden yapılmış zamlardır” dedi.

TIKLAYIN - 4 saat sonra elektriği açılan Moda Sahnesi'nin Sanat Yönetmeni Aydoğan: Hiçbir özel tiyatronun bu paraları ödeyebilme bütçesi yok