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Kılıçdaroğlu: MİT, Baykal'a kaset komplosunu araştırmadı, çünkü arkasında Erdoğan var

"Erdoğan 'MİT'e talimat verdim, bunu yapanlar bulunsun' dedi mi?"

13 Ocak 2015 10:06

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, selefi Deniz Baykal’a kurulan kaset komplosuyla ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı işaret etti. CHP lideri, Erdoğan’ın o dönemde olayı aydınlatması için MİT’i görevlendirdiğini açıkladığını ancak böyle bir talimatı hiçbir zaman vermediğini söyledi.

Hürriyet'e konuşan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aynı gün Başbakan (dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan) çıkıp, ‘MİT’e talimat verdim, bunu yapanlar bulunsun’ dedi mi? Bu da Hürriyet’te manşetten çıkmadı mı? Sonra araştırdık ve çıktım söyledim. ‘MİT’e verilmiş böyle bir talimat yok’ dedim. Başbakan’ın yalan söylediğini açıkladım. Bugüne kadar da defalarca ortaya çıktı ki, ben haklıyım. Yoksa bu komployu ortaya çıkaramayan bir MİT’i çöp sepetine atın, gitsin. Ama araştırmadı ki; çünkü o komploda bizzat başbakan vardı.”

Erdoğan’ın kabineyi toplayacak olmasına da tepki gösteren Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı’nın Anayasa’da belirtilen görevlerini hatırlattı. Anayasa’da açık hükmü var diyen CHP lideri, “Cumhurbaşkanı gerekli gördüğü hallerde Bakanlar Kurulu’na başkanlık eder. Bunlar savaş, büyük afet, büyük kriz gibi konularda. Peki, bugün bunlardan hangisi var ki Cumhurbaşkanı başkanlık edecek? Hiçbiri yok ama ne var biliyor musunuz? Burada bir itiraf var, Başbakan Davutoğlu’nun yönetemediği itirafı var.” yorumunda bulundu. Muhataplarının Cumhurbaşkanı değil Başbakan Davutoğlu olduğunu belirten anamuhalefet lideri, “Makama saygıyı esas almalı Cumhurbaşkanı. Ama bunu söyledik diye Davutoğlu da çıkıp bizi muhatap almayacağını söylerse hiç şaşırmam.” değerlendirmesinde bulundu.

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