Kılıçdaroğlu, minibüste saldırıya uğrayan başörtülü lise öğrencisini evinde ziyaret edecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe'de bindiği minibüste saldırıya uğrayan türbanlı lise öğrencisini ziyaret edeceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu ziyarete ilişkin olarak "Hiç kimsenin giyim tarzıyla uğraşmak gibi bir düşünceyi, hiç kimse kafasından dahi geçirmemelidir. Herkes bu ülkenin caddelerinde, sokaklarında özgürce gezebilmelidir. Herkesin giyimine, kuşamına herkesin saygı duyması gerekir. Ben de öğleden sonra aileyi ziyaret edeceğim, kız kardeşimle tanışacağım, onun da sorunlarını dinleyeceğim" diye konuştu.