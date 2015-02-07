Kılıçdaroğlu, minibüste kilitli kaldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurmaylarıyla birlikte temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya geldi. Konaklayacağı otele giden Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, bulundukları minibüsün kapı kilitlerinin açılmaması üzerine bir süre araçtan inemedi

DHA’da yer alan habere göre, Kemal Kılıçdaroğlu, bazı temaslarda bulunmak üzere yardımcıları Sezgin Tanrıkulu, Yakup Akkaya ve CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin ile birlikte akşam saatlerinde tarifeli uçakla Şanlıurfa’ya geldi.

GAP Havalimanı’nda CHP milletvekilleri Nurettin Demir, Mahmut Tanal, CHP Şanlıurfa İl Başkanı Ömer Karageçili ve partililer tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, minibüsle konaklayacakları otele hareket etti.

Polisin güvenlik önlemi aldığı otelin önüne gelen Kılıçdaroğlu beraberindeki heyeti taşıyan minibüsün kapıları kilitli kaldı. Kılıçdaroğlu ve kurmaylarının kilitlerin açılmadığı minibüste kalması üzerine korumalar seferber oldu.

Korumalar tarafından kapılarının kilitleri açılınca minibüsten inen Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, partililerle bir süre sohbet edip fotoğraf çektirdikten sonra dinlenmek üzere otele geçti.