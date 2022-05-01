Kılıçdaroğlu: Milyonlarca emekçimizin ve ailelerin yaşadığı zorluklar, maalesef saray ve şürekasının umurunda bile değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 1 Mayıs mesajında, "Saray iktidarının liyakatsiz kadroları ve uyguladığı yanlış politikaları nedeniyle, ülke olarak ciddi bir sosyoekonomik buhranı yaşıyoruz. İşsizliğe mahkum edilen milyonlarca emekçimizin ve ailelerin yaşadığı zorluklar, maalesef saray ve şürekasının umurunda bile değil..." değerlendirmesini yaptı.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hiç umutsuzluğa kapılmayın, sözüm söz; üretimin arttığı, istihdamın sağlandığı, alın terinizin karşılığını alacağınız, örgütlü mücadelenizin desteklendiği ve 1 Mayıs’ı meydanlarda coşkuyla kutlayacağımız bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz." ifadesini kullandı.