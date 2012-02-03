-Kılıçdaroğlu: Milli iradeyi susturmaya çalışıyorlar ANKARA (A.A) - 03.02.2012 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM İçtüzüğünde değişiklik öngören teklifle ilgili olarak, ''Medyayı, üniversiteleri, yargıyı susturdular, TBMM İçtüzüğü ile milli iradeyi susturmaya çalışıyorlar. Bu deli gömleğini yırtıp atacağız'' değerlendirmesinde bulundu. CHP Basın Biriminden yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, twitter'daki hesabı aracılığıyla açıklamalarda bulunduğu belirtildi. Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: ''Afiş asan, YÖK'ü ve üniversite yönetimini eleştiren gençlerimizi üniversiteden uzaklaştıran zihniyet AKP'nin post 12 Eylül zihniyetidir. Medyayı, üniversiteleri, yargıyı susturdular, TBMM İçtüzüğü ile milli iradeyi susturmaya çalışıyorlar. Bu deli gömleğini yırtıp atacağız. Gençlerin inancıyla oynayacağına, gençleri kamplaştıracağına, ülkemizde her 100 kişiden 22'si işsiz olan gençlerimize iş imkanı yarat. Hrant Dink'in cinayetinde ihmali olanlar yükselmeye devam ediyor. Bu AKP'nin adaletidir.''