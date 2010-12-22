-KILIÇDAROĞLU MİLLETVEKİLLERİYLE GÖRÜŞTÜ TBMM (A.A) - 22.12.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleriyle yaklaşık iki gün süren görüşmeler yaptı. Kılıçdaroğlu, TBMM'deki makamında gerçekleştirdiği görüşmelerden ayrılırken, gazetecilerin ''MYK Cumartesi açıklanır mı?'' yolundaki sorusuna, ''Henüz karar vermedim. Bugün Çarşamba, Cumartesi'ye çok var'' karşılığını verdi. Kılıçdaroğlu, MYK'da kadın üye olup olmayacağı sorusunu yanıtlarken de, ''Olacaktır elbette, göreceksiniz'' dedi. ''Aile sigortasıyla'' ilgili bir başka soruya da Kılıçdaroğlu, ''Aile sigortasını PM'ye (Parti Meclisi) sunacağız, tartışılacak. PM üyelerimiz bunu tüm ülkeye anlatacak'' diye konuştu.