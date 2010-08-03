-KILIÇDAROĞLU: MİLLETİMİZ ŞANTAJA PABUÇ BIRAKMAZ GÜMÜŞHANE (A.A) - 03.08.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Bu hükümet, adı şantaja çıkmış hükümettir. Şantajla oy alacağını zannediyor. Benim bildiğim bizim milletimiz onurlu bir millettir ve şantaja da pabuç bırakmaz'' dedi. Kılıçdaroğlu, partisinin Gümüşhane'de düzenlediği mitingde, halkını düşünmeyenin halkın iktidarı olamayacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi adım adım gezdiklerini, gidilmedik nokta bırakmayacaklarını da belirtti. Kılıçdaroğlu, 12 Eylül'deki referandumla ilgili şöyle konuştu: ''Bu referandumda diyecekler ki 'Anayasaya evet deyin.' Gelip söyleyecekler. Gümüşhane'den uyarıyorum; valiler, kaymakamlar sanki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, affedersiniz adaletten kaçanlar partisinin birer elemanıymış gibi çalışıyorlar. Valiler ve kaymakamlar vatandaşa baskı kuruyorlar; 'evet oyu vermezseniz yeşil kartınızı iptal ederiz', 'evet oyu vermezseniz para vermeyiz.' Benim bildiğim bizim milletimiz onurlu bir millettir ve şantaja da pabuç bırakmaz.'' Kılıçdaroğlu, hükümetin Anayasa değişikliğiyle vatandaşın gündemini değiştirmeye çalıştığını ileri sürerek değişikliklerin vatandaşın işsizlik, yoksulluk gibi sorunlarına çare olmadığını söyledi. Kul hakkı yemenin affedilmez bir günah olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Kul hakkı yiyenleri Yüce Divan'a göndermeyip de 'evet' oyu verenlerin hangi sorumluluk altına girdiklerini Gümüşhaneli kardeşlerime bir kez daha hatırlatıyorum'' diye konuştu. Alanda bulunanlara ''Büyük Ortadoğu Projesini biliyorsunuz değil mi'' diye soran Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bu projenin eşbaşkanı kimdi? Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi bana söyler misiniz, sıkıya gelince ses çıkarmıyorsun, orada ölenler Müslüman değil miydi? Orada Müslüman kadınlara tecavüz edilirken sen o projenin eşbaşkanı değil miydin? Kimse kimseye ders vermesin, kalkıp da millete de efelenmesin. Bütün foyanı ortaya çıkaracağız, halkın önüne çıkmaya yüzünü bırakmayacağız onun. Yatırım yapmayan, esnafı perişan eden, çiftçiyi mağdur eden, emekliyi mağdur eden, Gümüşhaneli kardeşlerim bütün olanlara rağmen Adalet ve Kalkınma Partisine oy verecek mi? Oy verirseniz demokrasi bilinci tartılışır. Demokrasilerde kural şudur; bir iktidar verdiği sözü yerine getirmezse o iktidarı değiştirirsiniz.''