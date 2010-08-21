Kılıçdaroğlu: Millete baskı yapıyorlar

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Bunlar ne biçim siyasetçi, millete baskı kuruyorlar, diyorlar ki illa 'evet diyeceksiniz', 'demezseniz sizi bertaraf ederiz' bunu zamanında Hitler yapmıştı, Kenan Evren Paşa yapmıştı'' dedi.





Kılıçdaroğlu, Isparta'nın Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingdeki konuşmasında, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Isparta'da yaptığı mitingde kendisine ''memur Kemal Efendi'' diye seslendiğini hatırlattı.





Devlette memur olarak hizmet etmekten her zaman onur duyduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, ''Efendi olmak ne zamandır suç oldu? Biz efendi adamız, bize edep erkan öğrettiler. Recep Bey sen edep erkanı unuttuysan ben sana ne diyeyim'' diye konuştu. ''Recep Bey Isparta'ya geldiğinde, gül suyu sıkılmıştı değil mi? Şu anda gül suyu ile Recep Bey'i yolcu etme zamanı geldi, Isparta'ya bu görev düşüyor'' diyen Kılıçdaroğlu, vatandaşlardan 12 Eylül'de yapılacak referandumda ''hayır'' oyu vermelerini istedi.





İktidarın gündeminin Anayasa değişikliği, vatandaşın gündeminin ise işsizlik ve yoksulluk olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Anayasaya 'evet' derseniz Recep Bey'i kurtarırsın, 'hayır' derseniz demokrasiyi kurtarırsınız. Biz demokrasiden yana gideceğiz'' diye konuştu.





Başbakan Erdoğan'ın geçmişte vatandaşa dokunulmazlıkları kaldırma sözü verdiğini, ancak bu sözü yerine getirmediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle dedi: ''Recep Bey, dokunulmazlıkları neden kaldırmadı? Korktuğu için kaldırmadı. Bir adam yiğitse, adam gibi adamsa meydanlarda verdiği sözün arkasında durur ve dokunulmazlıkları kaldırır. Bende ona bravo derim. Millete söz verdin ama arkasında durmadın. Halka yalan söyleyen, halka verdiği sözün arkasında durmayan siyasetçinin arkasında hiçbir Ispartalı durmamalıdır. Sandıkta dersini vermelidir.'' AK Parti'nin referandum nedeniyle ''hayır'' kelimesini kullanmaktan bile çekindiğini iddia eden Kılıçdaroğlu, ''Bunlar bir ara her konuşmanın sonunda 'hayırlara vesile olsun' derlerdi, şimdi dut yemiş bülbül gibiler. 'Hayır'da hayır olduğunu bilmiyorlar mı? Düşünün mübarek ramazan ayındayız, 'hayırlı ramazanlar' demekten korkuyorlar'' diye konuştu.





Isparta'nın büyük devlet adamları yetiştirdiğini, bunlardan birinin de 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, Demirel'e sağlıklı, uzun bir ömür dileğinde bulundu.





Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye yönelik sözlerini de eleştiren Kılıçdaroğlu, ''Ölülerinizi hayırla yadedin'' şeklinde hadis bulunduğunu hatırlattı.





Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Aradan bu kadar yıl geçmiş, tarih bilmezsin, kitap bilmezsin, doğru düzgün konuşmayı bilmezsin, yalanlarınla insanlara nasıl hakaret edersin? Üstelik ölünün arkasından nasıl konuşursun. Bunu da ramazan ayında yapan Başbakan'ın, Recep Bey'in gerçek yüzünü görün diye sizlere söylüyorum. Cenaze namazında imam ne der? 'Nasıl bilirdiniz' der, hepimiz 'İyi bilirdik' deriz, 'Hakkınızı helal ediyor musunuz' diye sorar, 'Helal ediyoruz' deriz, şimdi Recep Bey, tarihte bu ülkeye hizmet etmiş insanların arkasından aleyhte konuştuğu zaman, elinizi vicdanınıza koyun sandığa öyle gidin. Bunun getirdiği anayasa adaletli midir yoksa gayri adil midir?'' Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP, MHP, PKK'ya ''ruh ikizi'' dediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, meydandaki bir pankartı da işaret ederek, ''Bakın orada güzel bir şey var. 'ABD, AKP, PKK, AB Oyununa Hayır.' Habur'u biliyorsunuz değil mi'' dedi.





AK Parti'ye gereken dersi vermenin onurlu bir yurttaşlık görevi olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, CHP olarak Türkiye'yi hep beraber ayağa kaldırmak için yola çıktıklarını söyledi.