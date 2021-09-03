Kılıçdaroğlu: Mikis Theodorakis, onurlu yaşamının güçlü hatırasıyla yaşamaya devam edecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşamını yitiren Yunan müzisyen Mikis Theodorakis’in ardından yaptığı paylaşımda, “Onurlu yaşamının güçlü hatırasıyla yaşamaya devam edecek” düşüncesini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Ege'nin diğer yakasından dostluğun ezgisini duyurdu bize, dünyaya sevginin diliyle seslendi, demokrasinin tarafında dimdik durdu. Mikis Theodorakis, onurlu yaşamının güçlü hatırasıyla yaşamaya devam edecek. Barışın ve sanatın yanında olan herkesin başı sağ olsun!" ifadesini kullandı.

Mikis Theodorakis kimdir?

Theodorakis Yunanistan'da 1967-1974 yılları arasındaki askeri cunta yönetimine direnişi ile bir halk kahramanı haline gelmişti. Bestecinin müziği cunta yönetimine bir direnişi simgeliyordu ve besteci bugüne kadar "halkın sesi" olarak tanımlanıyordu.

Siyasi kimliği

1925 yılında doğan Theodorakis İkinci Dünya Savaşı yıllarında direniş saflarında yer almış ve bunu takiben 1946-1949 yılları arasındaki iç savaş sırasında ise Sol ile birlikte mücadele vermişti. Bu nedenle işkence görmüştü. Askeri cuntaya karşı da direnen Theodorakis, bu nedenle tutuklanmış ve işkence görmüştü. Uluslararası baskı sonucu ülkeyi terk etmesine izin verilen besteci, 1974 yılına kadar Paris’te yaşamıştı.

Theodorakis 1940'ların sonu ve 1950’lerin başlarında Paris ve Atina’da müzik eğitimi almıştı. Klasik müzik bestelerinden sonra, 1960’larda Yunan köklerine dönerek Yunan müziğinin popülerleşmesine katkıda bulunmuştu. 1964 yılında "Zorba" filminin müziklerini bestelemesi ile uluslararası üne kavuşmuştu.

Theodorakis, Türkiye'de de Zülfü Livaneli'yle yaptığı çalışmalarla geniş bir dinleyici kitlesi kazanmıştı.

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