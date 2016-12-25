Kılıçdaroğlu MHP'lilere seslendi: Siz ne kadar ülkücüyseniz, biz de o kadar ülkücüyüz

Anayasa değişikliği teklifi üzerinden MHP'ye seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlarıma şunu söyleyeyim. Siz ne kadar milliyetçiyseniz, biz de o kadar milliyetçiyiz. Siz ne kadar ülkücüyseniz, biz de o kadar ülkücüyüz. Siz ne kadar vatanseverseniz, biz de o kadar vatanseveriz" dedi.

Önceki gün Uşak'ta konuşan Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"Anayasaya hüküm koyuyorlar. Birden fazla ili kapsayan sistem, örgütlenme modeli getirilebilir yani eyalet sistemi gelebilir. Eyalet sistemini kim istiyor. Birisi hapiste, Öcalan istiyor. Öbürü de sarayda, Erdoğan istiyor. Evet, onun ağzından söylüyorum. Eyalet sistemini savunanlardan biri de Recep Tayyip Erdoğan'dır. Beni utandıran da onun arkasına takılanlardır" açıklamasında bulundu."