Kılıçdaroğlu: Meydan okuyorum gel kardeşim 17 ay beklemeyelim yerel seçimleri yapalım (1) 

Hakime TORUN - Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerle ilgili olarak, \"Şimdi teklif ediyorum demokrasiyi koruyalım 17 ay beklemeyelim yerel seçimler için buyurun gelin seçimleri erken yapalım. 17 ay beklemek anlamını kaybetmiştir. Şunu söyleyebilir; seçimleri erken yapacağız da anayasa hüküm var 367\'yi bulamayız söz getir kardeşim anayasayı değiştirelim erkene alalım. El mi yaman bey mi yaman çıksın ortaya. Kim milletten kaçıyor kim kaçmıyor çıksın ortaya. Demokrasiyi artık daha fazla katletmeyelim. Seçime gidelim gerçekler çıksın ortaya. Açıkça sana meydan okuyorum gel kardeşim seçimi yapalım\" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin TBMM Grup Toplantısı\'nda konuştu. Kılıçdaroğlu, \"Türkiye bir sorunlar yumağı halinde. Dünya kadar derdimiz var. Ama hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Sözüm söz; bütün bu sorunlardan Türkiye\'yi arındıracağız. Türkiye\'yi dünyanın uygar ülkelerinden birisi haline getireceğiz. 15 yıldır övündükleri şey, yeni hapishaneler yapıyorlar. Sözüm söz hapishane değil fabrikalar yapacağız. Bundan 3 veya 4 yıl önce ilk kez taşeron işçiliği dile getiren onlarla toplantı yapan bu kardeşinizdi. Onların derdi vardı, hakları yoktu, iş güvenceleri yoktu. Dedim ki madem ki sen emekten yanasın haktan hukuktan yanasın o zaman taşeron işçilerin tamamına sahip çıkacaksın dedim. Tamamına sahip çıktık. Bu işin sağı solu yoktur ahlak , alın teri işidir. Bu iş insana değer verme işidir. Biz insana değer vereceğiz bütün değerlerimizin de arkasında duracağız\" diye konuştu.

\"ENİS BERBEROĞLU BOŞ DURMADI TABİ GÜZEL BİR KİTAP YAZDI; \'SİZ YÜRÜRKEN BEN YATARKEN\' KİTABIN ADI\"

Kılıçdaroğlu, \"Aylardır Enis Berberoğlu milletvekilimiz hapiste. Biliyorum bir de rahatsızlık geçirdi fıtık ameliyatı oldu. Beni üzen onun hapishanedeyken ameliyat geçirmesi değil, bir ameliyatın havuz medyası üzerinden istismar edilmesidir. Vay efendim \'hapishanede yatmamak için ameliyat oluyor.\' Bu kadar ahlak dışı bir saldırıyı hayatımda hiç düşünmedim. Enis Berberoğlu \'lanet olsun size\' dedi. \'Ameliyattan sonra beni hapishaneye götürün\' dedi. Ameliyattan sonra hapishaneye geldi. Bunlara ibretlik olsun diye. İnsan düşmanına dahi insanca davranmalıdır. Bunların gözü o kadar kararmış kim yanlarında değilse herkesin yakılması, yok edilmesi lazım diye düşünüyorlar. Bunlar insanlıktan çıkmışlar. Onun için üzülüyorum. Enis Berberoğlu içeride boş durmadı tabi güzel bir kitap yazdı; \'Siz Yürürken Ben Yatarken\' kitabın adı. Biz adalet yürüyüşü yarken o bu kitabı yazdı. Bu kitabın bütün gelirlerini gazetecilik stajı yapan öğrencilere verecek onlara bağışlayacak. Ergenekon Balyoz davalarında Silivri külliyatı oluşmuştu. İnsanlar anılarını, nasıl mağdur olduklarını yazıyordu. Şimdi de 20 Temmuz sivil darbesi sonucunda da yeni bir külliyat ortaya çıkacak 20 Temmuz darbe külliyatı ortaya çıkacak. Onlardan bir tanesi de bu kitap. Mağdur olan harp okulu öğrencileri, askeri lise öğrencileri, gereksiz yere içeriye binlerce kişi, işine son verilen akademisyenler. Bunların tamamı yeni bir külliyat. 20 Temmuz darbe külliyatını oluşturacaklar\" açıklamasında bulundu.

\"EĞER BİR ÜLKEDE GAZETECİ HAPİSTEYSE O ÜLKEDE DEMOKRASİ YOKTUR\"

Kılıçdaroğlu, \"Bugün Birgün Gazetesi muhabiri Mahir Kanaat\'ın duruşması var. Pek çok gazetecinin de duruşması var. Aylardır içeride. Yargının önüne çıkarılmıyor. Berat Albayrak\'ın maillerini kamuoyu ile paylaşmış diye. Onun attığı mailleri paylaşmak suç mu? Benim Amerika ziyaretimin her saati ne konuştum neler yaptım havuz medyası tarafından Berat Albayrak\'a bildiriliyordu. Üzülmedim ne yaptığımız açık bildir. Kendisini yasa dışı işlemlerinin paylaşılmasının faturasını Türkiye\'de gazeteciler ödüyor bu doğru değil. Bütün gazetecilerin serbest bırakılmasını istiyoruz. İnsan hakları savunucuları Büyükada\'da toplantı yapmış. Ne var yani toplantı yapmışlar. Yüzme havuzunun yanında garsonlar girip çıkıyor ne gizlisi. Bu aktivistler daha önce Ak Parti\'nin bakanlıklarında görev yapmışlar. Beraber eğitim vermişler. O zaman bunlar gizli miydi? Hayır. Demokrasimizi yok mu ettiler, ellerine silah alıp bir yeri mi bastılar. Bunu yaptığınız zaman Türkiye dünyada itibar kaybeder. Onlar itibarı para ile kazmadıklarını sanıyorlar. O para yolsuzluk, rüşvet parası ise sen dünyanın en itibarsız adamı olursun. Biz hep demokrasiyi insan haklarını savunduk. Bizi severler veya sevmezler ama benim gibi düşünmeyen insanın da düşüncesini özgürce ifade etmesi lazım. Demokrasini özü budur. Bir araya gelip konuşmalıyız\" ifadelerini kullandı.

\"SUÇLUYORSUN, TEHDİT EDİYORSUN VE İSTİFAYA ZORLUYORSUN BUNUN ADI KİRLİ PAZARLIKTIR\"

Ak Partili bazı belediye başkanlarının istifasına ilişkin Kılıçdaroğlu, \"Demokrasi sadece seçim değildir. Demokrasinin birden fazla ölçüsü vardır ama seçim olmazsa olmazlardandır. Yüzde 49 buçuk oy alan Başbakanı görevden aldı. \'Milli iradeyi tanımıyorum, milli irade benim ne halkı\' diyor. Sonra seçimle gelen belediye başkanlarını istifaya zorluyor şantajla. \'Süre veriyorum istifa ettin ettin. Etmezsen seni hapse atarım diyor. \'Tercihini yap\' diyor. \'Efendim biraz süre\' \'Süre yok istifa edeceksin\' diyor. Devlet akılla yönetilir halka millete saygıyla yönetilir. Milleti bir tarafa atıp kendini millet yerine koyarsan orada demokrasi, ahlak, adalet, insan hakları olmaz. Suçluyorsun, tehdit ediyorsun ve istifaya zorluyorsun bunun adı kirli pazarlıktır. Kirli pazarlıktır. Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden adam kirli pazarlığın ana aktörüdür. Böyle bir adam, Cumhurbaşkanlığı makamını işgal edemez. İşgal altındadır. Milli irade temsil edilmiyor orada. Her zaman söyledim yine söylüyorum; namus ve şeref kavramını yüreğinde ruhunda taşımayan insanların o koltukta oturmaya hakları yoktur. Tek adam rejimi kaos rejimidir. Kaos sarayda üretiliyor baskı, şantaj, tehdit ile devlet yönetilir mi? Hangi çağda yaşıyoruz. Böyle söylediğim zaman \'falanca belediye başkanını mı savunuyorsunuz?\' deniliyor. Hayır biz demokrasiyi savunuyor koruyoruz\" açıklamasında bulundu.

\"MEYDAN OKUYORUM GEL KARDEŞİM 17 AY BEKLEMEYELİM YEREL SEÇİMLERİ YAPALIM\"

Kılıçdaroğlu, \"Şimdi teklif ediyorum demokrasiyi koruyalım 17 ay beklemeyelim yerel seçimler için buyurun gelin seçimleri erken yapalım. 17 ay beklemek anlamını kaybetmiştir. Şunu söyleyebilir; seçimleri erken yapacağız da anayasa hüküm var 367\'yi bulamayız söz getir kardeşim anayasayı değiştirelim erkene alalım. El mi yaman bey mi yaman çıksın ortaya. Kim milletten kaçıyor kim kaçmıyor çıksın ortaya. Demokrasiyi artık daha fazla katletmeyelim. Seçime gidelim gerçekler çıksın ortaya. Açıkça sana meydan okuyorum gel kardeşim seçimi yapalım\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

