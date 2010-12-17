-KILIÇDAROĞLU, MEVLANA MÜZESİ'NDE KONYA (A.A) - 17.12.2010 - Mevlana'nın 737. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma etkinliklerine katılmak için Konya'ya gelen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Mevlana Müzesi'ni gezerek, dua etti. Kılıçdaroğlu, beraberinde CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, CHP Genel Başkan Yardımcıları Umut Oran ve Gürsel Tekin ile birlikte Mevlana Müzesi'ne geldi. Müze'nin protokol kapısı girişinde partililer tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, partililerle tek tek tokalaştı. Ardından Müze'yi gezen Kılıçdaroğlu, Mevlana'nın kabri başında dua etti. Bu sırada Kılıçdaroğlu'nu görüntülemek isteyen basın mensupları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Mevlana Müzesi Müdür Vekili Naci Bakırcı'dan Müze hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, Müze içinde sergilenen tarihi eserleri tek tek inceledi. Müze çıkışında Kılıçdaroğlu, kendisine gündeme ilişkin sorular yöneltmek isteyen gazetecilerin bu isteğini, ''Burası siyaset yapma yeri değil'' diyerek geri çevirdi. Kılıçdaroğlu, daha sonra Müze'den ayrıldı. Kılıçdaroğlu, Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek sema törenine katılacak.