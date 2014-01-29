Kılıçdaroğlu: Merkez Bankası siyasetin etkisinde kaldı



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nın faiz artırım kararını değerlendirdi. Banka'nın siyasetin etkisinde kaldığını ve karar almakta gecikildiğini savunan Kılıçdaroğlu, ''Ekonomi büyük değerler kaybetti. Umarım toparlanılır'' dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası’nın faiz artırım kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul’dan Ankara’ya gitmek için Atatürk Havalimanı’na gelen Kılıçdaroğlu’nu burada partililer karşıladı.

Kendisini bekleyen CHP Esenyurt Belediye Başkan adayı Gürbüz Çapan’la bir süre aracının içinde sohbet eden Kılıçdaroğlu, daha sonra gazetecilerin Merkez Bankası’nın faiz artırımıyla ilgili sorusunu yanıtladı.

Merkez Bankası’nın bağımsızlığını koruyarak Türkiye’ye ve dünyaya güven vermesi gerektiğini aktaran Kılıçdaroğlu, “Fakat maalesef siyasetin çok etkisinde kaldı ve ekonomi büyük değerler kaybetti. Son alınan kararlarla toparlanmaya çalışılıyor. Umarım toparlanılır.

'Kimsenin karamsar olmasına gerek yok'

Kimsenin karamsar olmasına gerek yok. Türkiye büyük, güçlü bir ülkedir. Bütün bu zorlukları aşabilecek kapasitededir. Alınan karar gecikmiş olsa dahi umarım ekonomi toparlanır” diye konuştu.

Gazetecinin “Gürbüz Bey'le ne görüştünüz? Esenyurt’daki saldırı gündeme geldi mi?” sorusuna ise Kılıçdaroğlu, “O konularda bilgi aldım biraz, yeni bir şey yok” ifadesini kullandı.