T24 LogoT24 Logo
Politika

Kılıçdaroğlu: Merkez Bankası siyasetin etkisinde kaldı

Merkez Bankası’nın bağımsızlığını koruyarak Türkiye’ye ve dünyaya güven vermesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, 'Siyasetin çok etkisinde kaldı ve ekonomi büyük değerler kaybetti' dedi

29 Ocak 2014 15:33


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nın faiz artırım kararını değerlendirdi. Banka'nın siyasetin etkisinde kaldığını ve karar almakta gecikildiğini savunan Kılıçdaroğlu, ''Ekonomi büyük değerler kaybetti. Umarım toparlanılır'' dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası’nın faiz artırım kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul’dan Ankara’ya gitmek için Atatürk Havalimanı’na gelen Kılıçdaroğlu’nu burada partililer karşıladı.

Kendisini bekleyen CHP Esenyurt Belediye Başkan adayı Gürbüz Çapan’la bir süre aracının içinde sohbet eden Kılıçdaroğlu, daha sonra gazetecilerin Merkez Bankası’nın faiz artırımıyla ilgili sorusunu yanıtladı.

Merkez Bankası’nın bağımsızlığını koruyarak Türkiye’ye ve dünyaya güven vermesi gerektiğini aktaran Kılıçdaroğlu, “Fakat maalesef siyasetin çok etkisinde kaldı ve ekonomi büyük değerler kaybetti. Son alınan kararlarla toparlanmaya çalışılıyor. Umarım toparlanılır.

 

'Kimsenin karamsar olmasına gerek yok'

 

Kimsenin karamsar olmasına gerek yok. Türkiye büyük, güçlü bir ülkedir. Bütün bu zorlukları aşabilecek kapasitededir. Alınan karar gecikmiş olsa dahi umarım ekonomi toparlanır” diye konuştu.

Gazetecinin “Gürbüz Bey'le ne görüştünüz? Esenyurt’daki saldırı gündeme geldi mi?” sorusuna ise Kılıçdaroğlu, “O konularda bilgi aldım biraz, yeni bir şey yok” ifadesini kullandı.

 

ETİKETLER

merkez bankasıkemal kılıçdaroğluchpsiyaset

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24