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Kılıçdaroğlu: Meral Hanım’a Rize’de yapılan saldırı kim bilir ileride hangi videonun konusu olacak

"Bu ülkenin dip köşe temizliğe ihtiyacı var, seçimden korkma Erdoğan!"

20 Mayıs 2021 15:03

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize ziyaretindeki gerginliğe ilişkin olarak, "Meral Hanım’a Rize’de yapılan saldırı kim bilir ileride hangi videonun konusu olacak" değerlendirmesini yaptı. 

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Meral Hanım’a Rize’de yapılan saldırı kim bilir ileride hangi videonun konusu olacak. Bu ülkenin dip köşe temizliğe ihtiyacı var. Seçimden korkma Erdoğan! #HemenSeçim" ifadesini kullandı. 

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ErdoğanAkşenerRizesaldırı
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