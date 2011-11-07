-Kılıçdaroğlu Mehmetçik ile bayramlaştı ANKARA (A.A) - 07.11.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van'da Koçkıran Sınır Karakolu'nda öğle yemeğini birlikte yediği Mehmetçik ile bayramlaştı. CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun beraberinde eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin ve Genel Sekreter Bihlun Tamaylıgil ile sınır karakoluna ziyarette bulunduğu bildirildi. Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Yıldırım Güvenç tarafından Helikopter Filo Komutanlığı önünde karşılanan ve Mehmetçik ile bayramlaşan Kılıçdaroğlu, eşi ve CHP heyetinin daha sonra helikopter ile Koçkıran Sınır Karakolu'na götürüldüğü belirtildi. Karakolda Mehmetçik ile bayramlaşan Kılıçdaroğlu ve CHP heyetinin sınıra götürülerek İran ve Irak sınır hattı hakkında bilgilendirildiği ifade edildi. Mehmetçik ile sınır karakolunda fotoğraf çektiren Kılıçdaroğlu'nun daha sonra Mehmetçiğin sofrasında çorba, et sote, kavurmalı pirinç pilavı, baklava ve muhallebiden oluşan öğle yemeği yediği bildirildi.