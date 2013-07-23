Kılıçdaroğlu medya patronlarına seslendi: Gazetelerin mutfağını rahat bırakın

Hülya Karabağlı/ Ankara



Basın özgürlüğüne ilişkin raporu açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Medya patronlarına sesleniyorum. Gazetenin mutfağını rahat bırakın onlara sansür uyguladığınızda işlerinize son verdiğinizde gün gelir hesabını sorarız" dedi.

Kılıçdaroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

İleriye doğru değil geriye doğru giden bir süreci yaşıyoruz.

Polis devletinden ülkeyi çekip çıkarmak zorundayız.

Şimdi de Erdoğan devlet üniversitelerine de polisi sokacağız diyor. Sakın ola ki polisi üniversiteye sokmayın. Zaten bıçak kemiğe dayanmıştır.

Medya patronlarına sesleniyorum. Gazetenin mutfağını rahat bırakın onlara sansür uyguladığınızda işlerinize son verdiğinizde gün gelir hesabını sorarız.

Ateşi tutmak gibidir medya patronluğu ya halktan yana olacaksın ya iktidardan yana olacaksın.

Gazeteciler günündeyiz yarın bunu kutlayacağız ama neyi kutlayacağız.

Cezaevlerinde 64 tutuklu gazetecinin olmasının dönemin ve özgür basının geldiği noktanın en acı göstergesi olduğunun belirtildiği raporda, "12 Eylül 1980 Darbesi döneminde 31 gazetecinin tutuklu olduğu Türkiye’de şuan darbe döneminden bile daha vahim bir durum yaşanmaktadır. Bugün tutuksuz 123, tutuklu olarak ise 64 gazeteci, terör suçlamasıyla yargılanmaktadır. Bugün uluslararası ortamda dünyanın en saygın, en önde gelen gazeteci örgütleri, insan hakları kuruluşları, Türkiye’yi Dünyanın En Büyük Gazeteci Cezaevi olarak görmektedir" denildi.

CHP'nin tutuklu gazeteciler raporunun tam metni