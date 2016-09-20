Kılıçdaroğlu: Meclis'teki enkazın durması güçlülük değil zayıflık görüntüsü veriyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz gecesi bombalanan Meclis'in enkâzının kaldırılması gerektiğini söyledi. Görüntünün darbeyi ikna etmek için kullanıldığını ancak bunun 'zayıf ülke' görüntüsü verdiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "TBMM’yi bir an önce tamir edin. Darbeyi dünyaya Meclis’teki enkazla anlatamazsınız. Tersine zayıflık görüntüsü verirsiniz" değerlendirmesini yaptı.

Kılıçdaroğlu bu haftaiçinde Başbakan Binali Yıldırım'la yapacağı görüşmede, darbe girişimi sonrasında uluşan mutabakat çerçevesinde gözaltı, tutuklama, işten çıkarmalarda 'kurunun yanında yaşın da yandığı' uygulamaları ileteceğini de ifade etti.

Cumhuriyet'ten Erdem Gül'ün haberine göre, Kılıçdaroğlu, Başbakan Binali Yıldırım’la bu hafta yapacağı görüşme öncesinde şunları söyledi:

"15 Temmuz darbe girişiminden bu yana iki ay geçti. Meclis hâlâ öyle bombalandığı gibi duruyor. Hâlâ orayı öyle tutuyorlar. Bu iyi bir görüntü değil. Yurtdışından gelen yabancı ülke temsilcilerine gösteriyorlar. Onları darbeye inandırmak için Meclis’teki bombardımandan kalan o enkazı kaldırıp orayı tamir etmiyorlar. Orayı bir tür dünyayı darbeye ikna etmek için o halde tutuyorlar. Oysa 11 Eylül’de Amerika ne yaptı? Yıkılan ikiz kulelerden eser bırakmadılar. Yeniden yaptılar. Hatta biz ölüleri bile görmedik 11 Eylül’de.

Bizde 15 Temmuz’da halk darbecileri püskürttü. Darbeye karşı en önemli güç budur. Bu halkın gücünden daha büyük bir tanıtım ve anlatım olabilir mi? Orada o enkazın durması güçlülük değil zayıflık görüntüsü veriyor.

Oysa biz darbeye karşı direnmiş siyaset ve halk olarak gücümüzü göstermeliyiz. Bunun için Meclis bir an önce tamir edilmeli. Meclis eski haline kavuşturulmalı.

"OHAL uzatılmasın"

1 Ekim’de TBMM açılıyor. Çok uzun yıllar sonra ilk kez TBMM, bir yasama yılına OHAL altında başlıyor. Biz OHAL’e başından itibaren karşı çıktık ve bunu hükümete de her fırsatta söyledik. OHAL’e karşı tepkiler nedeniyle başlangıçta kendileri de 3 ay için OHAL ilan etmelerine karşın daha erken kaldırabileceklerini söylediler.

Hatta Numan Kurtulmuş 40-45 günde kaldıracaklarını net olarak söyledi. Ancak şimdi 3 aylık sürenin sonuna doğru gelinirken, iktidar sözcülerinden OHAL’in uzayabileceğine ilişkin açıklamalar geliyor. Çok yanlış olur. Artık Meclis açılıyor. Meclis açıkken ülkeyi OHAL’le yönetmek demokratik bir tavır olmaz. Bu nedenle 3 aylık sürenin sonunda OHAL yeniden uzatılmayıp sona erdirilmeli.

Başbakan Yıldırım’la bu hafta içinde görüştüğümüzde bu konuları kendisine ileteceğim. Hem Meclis’in artık tamir edilip güçsüz değil güçlü ülke mesajı verilmesi hem de Meclis de açıldığına göre OHAL’e son verilmesini.

Ayrıca darbe girişimi sonrasında oluşan mutabakat çerçevesinde kendisine gözaltı, tutuklama, işten çıkarmalarda kurunun yanında yaşın da yandığı uygulamaları Başbakan’a ileteceğim ve bunların düzeltilmesini isteyeceğim