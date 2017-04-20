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Politika

Kılıçdaroğlu: Meclis'i terk etmek gibi bir niyetimiz yok

"YSK, emredici hükmü çiğnedi"

20 Nisan 2017 12:16

CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke'nin Yüksek Seçim Kurulu'nun "mühürsüz pusula ve zarflardaki oyların geçerli sayılması" kararına tepki olarak "CHP bu süreçte üzerine düşen her şeyi yapacaktır. Meclis'ten çekilmek de çalışmaya devam etmek de buna dahil" şeklindeki sözlerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, "Meclis’i terk etmek gibi bir niyetimiz yok. Meclis’ten neden çekilelim. Bizi oraya millet gönderdi. Orada olacağız ve yapılan seçim hilesine karşı milletin hakkını savunacağız" diye konuştu.

Posta gazetesinden Candaş Tolga Işık'a konuşan Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Ortada 50 milyon seçmenin oyu var. Bu oyların hesabını bizden başka soracak kimse yok. Milletin hakkını yedirmeyiz.

"Sonucu seçmen belirlemedi"

"Referandumda milletimiz üzerine düşen görevi layıkıyla yaptı. Bizim milletin oyuyla sorunumuz yok. Sorun; referandumun sonucunu milletin oylarının değil, geçerli sayılan mühürsüz oyların belirlemiş olması. 16 Nisan referandumu tarihe ‘Mühürsüz seçim’ olarak geçti.

"YSK, emredici hükmü çiğnedi"

"Yasa, 'Mühürsüz oy pusulası geçersizdir' diyor. Takdir hakkını hakime bile bırakmıyor. hukuk buna ‘Emredici hüküm’ diyor. Anayasa Mahkemesi’nin de aynı doğrultuda kararı var.

"AİHM'e kadar gideceğiz"

"Anayasa Mahkemesi’ne gideceğiz. Netice alamazsak bu ihlali Avrupa İnsan hakları Mahkemesi’ne (AİhM) kadar taşırız.

"YSK'yı protesto haktır"

"Gençler 16 Nisan akşamı benden çok daha heyecanlı bir konuşma bekliyorlardı. Ancak biz YSK’yı hedef almayı tercih ettik. Hukuku önemseyen herkesin YSK kararını protesto etmek hakkıdır."

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