-KILIÇDAROĞLU: ''MECLİS OLAĞANÜSTÜ TOPLANSIN'' ANKARA (A.A) - 19.04.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun 12 bağımsız milletvekili adayıyla ilgili iptal kararına ilişkin, ''CHP olarak Meclis'in olağanüstü toplanmasını ve seçim barajını düşürmekte dahil alınması gereken önlemleri zaman geçirmeden alınmasını öneriyoruz. CHP olarak sorun çözüme kavuşturulana kadar aralıksız çalışmaya ve her türlü yapıcı öneriyle, bu sorunun çözümüne katkıda bulunmaya hazırız'' dedi. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, başkanlığında toplandı. Kılıçdaroğlu, toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu ve sorularını yanıtladı. YSK'nın 12 bağımsız milletvekiline ilişkin iptal kararının tartışmalı yeni bir duruma neden olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, CHP'nin her zaman seçme ve seçilme hakkı ile temel hak ve özgürlüklerin eksiksiz kullanılmasından, çoğulculuktan, çok seslilikten yana olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''Geçmişte Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi yasağının kaldırılması ve Meclise girebilmesinin yolu CHP'nin demokrasiden özgürlüklerden yana bu politikası ile açılmıştır. CHP bu yasama yılında da ilkeli ve tutarlı politikasının gereği olarak yüzde 10 seçim barajının kabul edilebilir bir orana indirilmesini önermiş, bu istemini kamuoyuyla paylaşmış, her platformda seslendirmiş, TBMM'de de dile getirmiştir. Ne yazık ki anayasa değişikliği için referanduma giderken ileri demokrasiden başka laf etmeyenler, demokratik temsilin önünü açacak ve seçmenin iradesini tam olarak Meclis'e yansıtacak yasal düzenlemeyi yapmamış bizim bu önerimizi engellemişlerdir. Böylece Meclise girmek için yasaları dolanmaktan başka seçenek bırakılmamıştır. Gelinen bu noktada iyi niyetle ve demokratik temsil kurallarına uygun hareket edilerek, seçim takvimi aksatılmadan soruna çözüm bulunabilir. CHP olarak bu nedenle Meclis'in olağanüstü toplanmasını ve seçim barajını düşürmekte dahil alınması gereken önlemleri zaman geçirmeden alınmasını öneriyoruz. CHP olarak sorun çözüme kavuşturulana kadar aralıksız çalışmaya ve her türlü yapıcı öneriyle bu sorunun çözümüne katkıda bulunmaya hazırız. TBMM'de temsil edilen siyasi partilerle birlikte demokrasiden, hukuktan, halkın iradesinin Meclis'e tam olarak yansımasından yana olanları da bu önerimize destek vermeye çağırıyoruz.''