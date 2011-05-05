-KILIÇDAROĞLU: ''MASKELERİNİ İNDİRECEĞİM'' ELBİSTAN (A.A) - 05.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Biz politikayı acılar üzerine kurmayız, din ekseni üzerine kurmayız, politikayı etnik kimlik üzerine kurmayız, bizim anlayışımızda insan düşüncesi var'' dedi. Kılıçdaroğlu, Afşin ilçesindeki Çöllolar Kömür Sahasındaki incelemelerinin ardından partisinin Afşin seçim bürosunu ziyaret etti, ardından Elbistan'da Malatya Caddesi'ndeki seçim bürosu önünde partililere seslendi. İnsanın düşüncesiyle, kimliğiyle Allah'ın yarattığı en değerli varlık olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Biz politikayı acılar üzerine kurmayız, din ekseni üzerine kurmayız, politikayı etnik kimlik üzerine kurmayız, bizim anlayışımızda insan düşüncesi var. Allah ile kul arasındaki manevi duyguyu kimsenin ölçmeye, tartmaya, sorgulamaya ne hakkı vardır ne de yetkisi vardır. Etnik kimlik siyaseti bizim konumuz olamaz. Ama bir yurttaşımız bana derse ki 'etnik kimliğim nedeniyle engellerle karşılaşıyorum', eğer biri gelip 'inancımdan dolayı engellerle karşılaşıyorum' diyorsa onlara sesleniyorum; onların önündeki bütün engelleri kaldıracağım.'' Kılıçdaroğlu, sözlerini ''Bu memlekette kul hakkı yeyip Müslümanlık satanların da maskesini indireceğim. Öyle gideceksin vatandaşa gelince din iman, köşeyi dönünce han hamam... Nereden çıkıyor bu düzen'' diye sürdürdü. -''TEMİZ SİYASETİ GETİRECEĞİM''- Kılıçdaroğlu, SSK emeklilerinin hayatından memnun olup olmadığını, emekli maaşlarının kendilerine yetip yetmediğini sordu. Ülkeye temiz siyaset getireceğinin sözünü verdiğini ve bu konuda kararlı olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''Yırtık ayakkabıyla siyasete girmiş 'ben SSK emeklisiydim' diyor. SSK emeklisi benim başımın üstüne. SSK emeklisi olup 9 yılda dünyanın en zengin insanı olan var mı? SSK emeklileri hayatından memnun mu? Emekli maaşınız yetiyor mu? Peki nasıl oluyor da bir SSK emeklisi kısa sürede dünyanın en zengin başbakanlarından birisi oldu? Nereden çıkıyor bu. Diyorum ya ben size sözüm var bu ülkeye temiz siyaseti getireceğim, karalıyım millete söz verdim. Yalan söylemeyeceğim, ülkede size yalan söyleyenlerin maskesini indireceğim, sözüm var, ahdım var. 2-3 gündür sayın Başbakan benim SSK Genel Müdürlüğüm dönemini eleştiriyor. Eleştiriye saygımız var eleştirir, siyasettir bu eleştirir. Ama eleştirirken haklı olacaksınız. Haklı olmazsanız ayağınız yere basmaz.'' -''KENDİNE GÜVENİYORSAN GELECEKSİN''- Milletvekili olduğu gün bütün mal varlığını ortaya koyduğunu, bürokrat hayatının masaya yatırıldığını, bir şeyler bulunabilir mi diye müfettişler görevlendirildiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''Ne bulacaklar, boğazımdan aşağı haram lokma inmedikçe neden korkacaksın sen. Onun için diyorum ki kendine güveniyorsan geleceksin, 'ey Kılıçdaroğlu sen genel müdürlük yaptın, şu raporlar var sana hesabını soracağım, çıkacağım karşına'. Ben çıkacağım karşısına hesap nasıl sorulurmuş göstereceğim. Benim çöp kadar verilmeyecek hesabım yok, alnım açık. Recep Bey karşıma çıkabilir mi? Çıkamaz, çünkü çıkması için şart var. Bir, temiz adam olacaksın; iki, mangal gibi yüreğin olacak; üç, öyle çıkıp millete efelenmeyeceksin; dört, milletin önünde ana muhalefet başkanının yanına çıkmaktan korkmayacaksın. Millete efeleniyorsun, gel karşıma da efelen bakalım. İşte buraya nokta koyalım, duymuştur herhalde. Ama gelecek karşıma oturup konuşacağız, kim doğru, kim yanlış milletim de görecek.'' Kılıçdaroğlu, Elbistan'ın il olacağını, çünkü suyu, güneşi ve merası olduğunu ancak bunu yapacak siyasi irade bulunmadığını, halkı düşünen irade olmadığını savundu.