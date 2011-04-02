T24 LogoT24 Logo
Politika

KILIÇDAROĞLU: MASKELERİ DÜŞÜRECEĞİZ ANTALYA (A.A)

02 Nisan 2011 18:09

-KILIÇDAROĞLU: MASKELERİ DÜŞÜRECEĞİZ ANTALYA (A.A) -  02.04.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Sosyal demokrat belediyelerin bir tek isteği var, (Bize engel çıkarmayın) diyorlar. Onlardan para da istemiyoruz. Yasaların verdiği yetkiler çerçevesinde zaten geliri olacak'' dedi. Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Hurma İleri Atıksu Arıtma Tesisi'nin açılış törenine katıldı. Parti otobüsüyle tesisin yapıldığı alana gelen Kılıçdaroğlu, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın'ın kullandığı golf aracıyla tören alanına girdi. Kılıçdaroğlu, törende yaptığı konuşmada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mardin'de katıldığı toplu açılış töreninde 78 tesisin temelini attığını ya da hizmete açtığını da belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Ben Mardin'e gittiğimde müthiş bir işsizlik vardı, herkes iş istiyordu. Onlara şunu sordum. (Buraya geldiler, 78 tesisi hizmete açtılar. Allah aşkına burada çalışan olmadı mı) Mardin gibi yerde 78 tesis demek, bırakın istihdam yaratmayı, dışarıdan göç alarak istihdamı ancak kapatabilirsiniz. Meğer okulun çatısı aktarılmış, lojmanı badana yaptırılmış ve bunlar yeni tesisi hizmete açmak olarak sizlere bizlere hepimize sunuldu. Televizyon ekranlarından sunuldu. Sonra bütün tesisleri mercek altına aldık. Artık o tesisleri açarken Mardin'deki gibi yapmıyorlar. Maskeleri parça parça aşağı indireceğiz. Biz yatırım yapıyoruz, çaba harcıyoruz. Sosyal demokrat belediyelerin bir tek isteği var, (Bize engel çıkarmayın) diyorlar. Onlardan para da istemiyoruz. Yasaların verdiği yetkiler çerçevesinde zaten geliri olacak. O geliri halka hesap veren anlayışla hizmete dönüştürmek her belediyenin, özellikle de sosyal demokrat belediyelerin temel görevidir.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24