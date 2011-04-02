-KILIÇDAROĞLU: MASKELERİ DÜŞÜRECEĞİZ ANTALYA (A.A) - 02.04.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Sosyal demokrat belediyelerin bir tek isteği var, (Bize engel çıkarmayın) diyorlar. Onlardan para da istemiyoruz. Yasaların verdiği yetkiler çerçevesinde zaten geliri olacak'' dedi. Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Hurma İleri Atıksu Arıtma Tesisi'nin açılış törenine katıldı. Parti otobüsüyle tesisin yapıldığı alana gelen Kılıçdaroğlu, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın'ın kullandığı golf aracıyla tören alanına girdi. Kılıçdaroğlu, törende yaptığı konuşmada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mardin'de katıldığı toplu açılış töreninde 78 tesisin temelini attığını ya da hizmete açtığını da belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Ben Mardin'e gittiğimde müthiş bir işsizlik vardı, herkes iş istiyordu. Onlara şunu sordum. (Buraya geldiler, 78 tesisi hizmete açtılar. Allah aşkına burada çalışan olmadı mı) Mardin gibi yerde 78 tesis demek, bırakın istihdam yaratmayı, dışarıdan göç alarak istihdamı ancak kapatabilirsiniz. Meğer okulun çatısı aktarılmış, lojmanı badana yaptırılmış ve bunlar yeni tesisi hizmete açmak olarak sizlere bizlere hepimize sunuldu. Televizyon ekranlarından sunuldu. Sonra bütün tesisleri mercek altına aldık. Artık o tesisleri açarken Mardin'deki gibi yapmıyorlar. Maskeleri parça parça aşağı indireceğiz. Biz yatırım yapıyoruz, çaba harcıyoruz. Sosyal demokrat belediyelerin bir tek isteği var, (Bize engel çıkarmayın) diyorlar. Onlardan para da istemiyoruz. Yasaların verdiği yetkiler çerçevesinde zaten geliri olacak. O geliri halka hesap veren anlayışla hizmete dönüştürmek her belediyenin, özellikle de sosyal demokrat belediyelerin temel görevidir.''