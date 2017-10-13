Kılıçdaroğlu: Mansur Yavaş'la görüşüyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün (12 Ekim 2017) Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak'la Denizli'de önce iş dünyası, ardından kanaat önderleriyle bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen bu toplantılarda Kılıçdaroğlu, “cesur olun, konuşun” dedi. Kılıçdaroğlu, partisinin önceki seçimde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş’la görüştüğünü söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Büyükşehir adaylarımızı da, diğer adaylarımızı da zamanı geldiğinde belirleriz. Adaylar merkez yoklamasıyla yapılacak. Başarılı olan başkanlarımızla devam edilecek. Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Balıkesir, Denizli, Bursa, Antalya'yı kesin alacağız. Bu illerde CHP'li belediye olacak. Mansur Yavaş, Ankara'da, siyasette önemli bir figür. Onunla arada bir konuşuyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in adı CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak geçiyor. Büyükerşen de, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı Kılıçdaroğlu'na yakışır” demişti. Kılıçdaroğlu konuyla ilgili olarak, “Adayımız zamanı gelince açıklanacak. Yılmaz Büyükerşen herkesin saygı duyduğu siyasette, bilimde, sanatta önemli başarılara imza atmış bir kişi. Büyükerşen hoca siyasete ve her alanda katkı yapar.”