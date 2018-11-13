Kılıçdaroğlu, 'Man Adası' nedeniyle Erdoğan'a 130 bin lira tazminat ödeyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Man Adası iddiaları' nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a 130 bin lira tazminat ödemesine karar verildi.

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Man Adası'na para transfer ettiği iddiası üzerine CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na açtığı 500 bin TL'lik tazminat davasının karar duruşması görüldü.

Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Kılıçdaroğlu'nun avukatı delillerin toplanmadığını, karar verilmesi durumunda duruşmayı terk edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı da davayı kaybedeceklerini anladıkları için böyle bir tutum seçtiklerini belirtti. Duruşmada avukatlar arasında gerginlik yaşandı.

Kararını açıklayan mahkeme Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 130 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 13 Şubat'taki grup toplantısında Man Adası'na para transferi yaptığı iddiasında bulunduğu gerekçesiyle CHP Genel BaşkanıKemal Kılıçdaroğlu aleyhine 500 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.