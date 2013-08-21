Kılıçdaroğlu Maliki ile görüştü



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak Başbakanı Nuri el Maliki ile görüştü. Başbakan Maliki, Kılıçdaroğlu'nu, Başbakanlık binasında kabul etti. Basına kapalı yapılan görüşme, 1 saat sürdü.

Kemal Kılıçdaroğlu, Irak Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Falih El Feyyaz ile yaptığı görüşmenin ardından Irak Başbakanı Nuri El Maliki ile görüşmek üzere Başbakanlık Binası'na geldi. Maliki, Kılıçdaroğlu'nu Başbakanlık Binası'nın kapısında karşıladı.

Kılıçdaroğlu'nun beraberindeki heyetin gelmesi ile birlikte bir heyetlerarası görüşmeye geçildi. Saat 10.45'te başlayan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun Irak ziyaretini takip eden Türk gazetecilerin eşyaları Başbakanlık binası girişinde güvenlik güçleri tarafından detaylı bir şekilde arandı.