T24 LogoT24 Logo
Politika

Kılıçdaroğlu Maliki ile görüştü

Irak Başbakanı Maliki, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu, Başbakanlık binasında kabul etti

21 Ağustos 2013 16:23


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak Başbakanı Nuri el Maliki ile görüştü. Başbakan Maliki, Kılıçdaroğlu'nu, Başbakanlık binasında kabul etti. Basına kapalı yapılan görüşme, 1 saat sürdü.

Kemal Kılıçdaroğlu, Irak Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Falih El Feyyaz ile yaptığı görüşmenin ardından Irak Başbakanı Nuri El Maliki ile görüşmek üzere Başbakanlık Binası'na geldi. Maliki, Kılıçdaroğlu'nu Başbakanlık Binası'nın kapısında karşıladı.

Kılıçdaroğlu'nun beraberindeki heyetin gelmesi ile birlikte bir heyetlerarası görüşmeye geçildi. Saat 10.45'te başlayan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun Irak ziyaretini takip eden Türk gazetecilerin eşyaları Başbakanlık binası girişinde güvenlik güçleri tarafından detaylı bir şekilde arandı.

ETİKETLER

chp liderikemal kılıçdaroğluırakmaliki

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24