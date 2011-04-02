-KILIÇDAROĞLU: ''MALI GÖTÜRME DÖNEMİ'' ANTALYA (A.A) - 02.04.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Birisi demiş ki 'efendim çıraklık dönemiydi, sonra kalfalık, şimdi ustalık dönemindeyiz'. Sevsinler senin ustalık dönemini, malı götürme dönemi. Bugün açın tüm gazetelerin manşetlerini görün, YGS sınavı. Çocuklarımız sınava girdi, gizli kapaklı formüllerle yine birileri avantaj sağladı. Çocuklarımızın hakkı yeniyor. İşte ustalık dönemi bu'' dedi. Kılıçdaroğlu, bazı açılış ve ziyaretlere katılmak için Antalya'ya geldi. Antalya Havalimanı'nda partililerce karşılanan Kılıçdaroğlu'nun kent merkezine gidişinde uzun bir araç konvoyu oluşturuldu. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (AESOB) ziyaret ederek, Birlik Başkanı Abdullah Sevimçok ile görüşen Kılıçdaroğlu, daha sonra toplantı salonunda esnafla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, gittiği her yerde mutlaka esnaf ve sanatkarları ziyaret ettiğine işaret ederek, ''Onlarla aramızda bir mesafe vardı. Kafalarında hep (CHP ne yapacak) diye soru işareti vardı'' diye konuştu. Ailesinde esnaf bulunması ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nda çalışması nedeniyle esnaf ve sanatkarları yakından tanıdığını dile getiren Kılıçdaroğlu, esnafın devlete yük olmadan çalışan, üreten, emek harcayan, yanında çırak, usta yetiştiren, kar elde ederse de gidip vergisini ödeyen kişi olduğunu söyledi. Esnafın kanaatkar olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, toplumun çimentosunu oluşturduğunu kaydetti. -YGS SINAVI- Türkiye'nin iyi yönetilmediği gibi, kaynaklarının da çarçur edildiğini savunan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: ''Birisi demiş ki, 'Efendim çıraklık dönemiydi, sonra kalfalık, şimdi ustalık dönemindeyiz.' Sevsinler senin ustalık dönemini, malı götürme dönemi. Bugün açın tüm gazetelerin manşetlerini görün, YGS sınavı. Çocuklarımız sınava girdi, gizli kapaklı formüllerle yine birileri avantaj sağladı. Çocuklarımızın hakkı yeniyor. İşte ustalık dönemi bu. Öyle bir formül üretiyorlar ki belli kişiler bilecek, soruları dağıtmaya gerek yok, diyeceksiniz ki en düşükten en yükseğe göre yapın, şunu işaretlediniz mi daha doğrusu en düşüğü işaretlediniz mi veya en yükseği işaretlediniz mi doğru çıkacak... Hiç kafanızı yormaya gerek yok. Bunların ustalık dönemi bu. Türkiye'nin geldiği sorun da bu. Ben merak ediyorum, siyasi iktidar bu YGS sınavıyla ilgili nasıl tepki verecek. Daha ses çıkmadı. O sınava giren benim, sizlerin çocukları. Biz çocuklarımızı niye dershaneye gönderdik, dünyanın parasını verdik okullara gönderdik, boğazımızdan kestik çocuklarımız okusun diye. Ne oldu? Birilerine söyleyeceksiniz şu formülle işaretle diye. Ondan sonra haklarınız elinizden alınmış olacak. Bu doğru değil.'' Sosyal Güvenlik Destek Pirimini eleştiren Kılıçdaroğlu, emekli olduktan sonra çalışmak isteyen esnafın emekli aylığının yüzde 15'inin kesildiğini kaydetti. Kılıçdaroğlu, ''Dünyanın hangi ülkesinde çalışan adam cezalandırılır? Esnaf çalışırsa emekli olduktan sonra sana ceza keseceğiz diyorlar. Bu doğru değil. Söz veriyorum CHP'nin iktidarında Sosyal Güvenlik Destek Pirimi'ni kaldıracağız'' dedi. Enafın kira bedeli üzerinden stopaj ödediğine de dikkati çeken Kılıçdaroğlu, enflasyonun yüzde 100'lere çıktığı dönem getirilen bu verginin kaldırılması gerektiğini kaydetti. -''ESKİ DEĞER YARGILARINI KAFAMIZDAN ATALIM''- Esnaftan kendilerine sahip çıkan partiye oy vermelerini isteyen Kılıçdaroğlu, ''İlla gelin CHP'ye oy verin demiyorum. Sizin geleceğinizi biz savunuyorsak gelin bize verin başka bir parti savunuyorsa ona verin. Bu kadar açık söylüyoruz. Esnafın alın terine değer veriyoruz. Eski değer yargılarımızı kafamızdan atalım. Buraya yeni CHP olarak geliyoruz. Biz CHP olarak, adımız gibi olmak istiyoruz. Halkın partisi olmak istiyoruz'' diye konuştu. Alınterini kutsal addeden bir anlayışın partisi olacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, esnaftan partisine güvenmelerini istedi. Kılıçdaroğlu, ''Bize güvenin göreceksiniz bu ülke nasıl yönetiliyor. Öyle birilerinin yaptığı gibi malı götürmeyeceğiz. Sizden topladığımız 5 kuruşun hesabını dahi vereceğiz. Biz hesap vermeyi namuslu görev kabul eden bir anlayışa sahibiz'' dedi. -CHP'NİN PROJELERİ- Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda can güvenliği nedeniyle aracını kabinli yapmak isteyen esnaftan bir kereye mahsus olmak üzere ÖTV ve KDV alınmayacağını kaydetti. Aile Sigortası Projesini açıkladıklarına dikkati çeken Kılıçdaroğlu, bu projeyle ailelerin, hesaplarına yatırılacak parayı esnafta harcayacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, ''O 600 TL sadece yoksulun yoksulluğunu ortadan kaldıracak bir para değil, ayrıca onurlu Türkiye'yi ayağa kaldıracak bir bedeldir. Bize bu bedelin kaynağı nedir diye soruyorlar. Yoksulun yoksulluğunu gidermenin kaynağı mı olur?'' dedi.