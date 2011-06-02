-KILIÇDAROĞLU MADEN İŞÇİLERİYLE GÖRÜŞTÜ AMASRA (A.A) - 02.06.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Halkın iktidarında bu ülkenin çıkarları için mücadele etmek, bu ülkenin çıkarları için çaba harcamak bizim temel görevimizdir'' dedi. Kılıçdaroğlu, geceyi geçirdiği Amasra'daki otelinden sabah saatlerinde ayrılarak, ilçedeki Amasra Taş Kömürü İşletmeleri'ne gitti. İşçilerle bir süre sohbet eden Kılıçdaroğlu, Genel Maden İş Sendikası Amasra Şube Sekreteri Dursun Koç'tan bilgi aldı. Koç, eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in işçilerin temsilcisi olduğunu yıllarca gösterdiğini belirterek, ''Biz de sizi onun veliahtı olarak görüyoruz'' dedi. Her iş yerinde olduğu gibi kendilerinin de sıkıntıları olduğunu belirten Koç, bu sıkıntıların başında ''eşit işe eşit ücret'' alamamalarının geldiğini söyledi. Koç, ayrıca, bölgeye yapılması planlanan termik santralin, maden ocaklarının özelleştirilmesine neden olacağını düşündüklerini kaydetti. Kılıçdaroğlu ise konuşmasına, iş sahibi olmanın güzel bir şey olduğunu söyleyerek başladı. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''Ama insanlar ister ki, uluslararası standartların öngördüğü iş güvencesi içinde çalışalım. Birinci kural budur. Yani herhangi bir kazaya karşı gerekli güvenlik önlemleri alınsın. O çerçevede herkes işinin başında olsun. İkinci önemli nokta, madem ki hepimiz yer altında çalışıyoruz. Yan yana çalışıyoruz. O zaman eşit işe eşit ücret olması lazım. 'Eğer ben az, öbürü fazla çalışıyor' derseniz, o zaman ayrılık olabilir. Ama 'hepimiz beraber aynı saatler içerisinde çalışıyoruz' diyorsanız, o zaman eşit ücret olması zaten temel kuraldır.'' Kılıçdaroğlu, ''AKP'nin bu konuda farklı bir politika izlediğini bildiklerini, emeğe değer vermediğini bildiklerini'' dile getirdiği konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Örgütlü topluma değer vermediğini biliyoruz. Baskıcı bir yönetim uyguladığını biliyoruz. 12 Eylül yasalarının getirdiği, özellikle sendikalaşmayı zorlaştıran uygulamaları ortadan kaldırmadığını biliyoruz. Biz örgütlü toplum derken illa kavga olsun anlamında değil, her bir işçi tek tek sorununu dile getireceğine, sendika bütün işçilerin sorununu dile getirsin. Örgütlü toplum bu demektir. Kuşkusuz biz, ücret sendikacılığına da karşıyız. İş yerinde barış olmalı, huzur olmalı, gelir olmalı. Toplumsal uzlaşma olmalı. Biz bunu savunan siyasal bir partiyiz.'' İşçilerden destek isteyen Kılıçdaroğlu, ''Bu bölgedeki işçi kardeşlerimizin desteğini alırsak, biz sizin sesinizi parlamentoda çok daha gür dile getiririz. Halkın iktidarında bu ülkenin çıkarları için mücadele etmek, bu ülkenin çıkarları için çaba harcamak bizim temel görevimizdir'' dedi. Türkiye'de kömürün yeterince olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, kömürün stratejik öneme sahip olduğunu bildiklerini ve özelleştirilmesine karşı olduklarını söyledi. Türkiye'de 2 milyon işçinin taşeron aracılığıyla çalıştırıldığını belirten Kılıçdaroğlu, taşeronlaşmaya karşı oluğunu da söyledi. Kılıçdaroğlu, yılbaşı gecesini bir maden ocağında işçilerle birlikte geçirdiğini anımsatarak, işçilerin sorunlarını iyi bildiğini anlattı. Kılıçdaroğlu daha sonra işçilerle hatıra fotoğrafı çektirerek, Sefa Parkı'nda düzenlenen ve halkın da yer aldığı kahvaltılı programa katıldı.