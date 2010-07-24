-KILIÇDAROĞLU: ''LOZAN'IN ÖNEMİ GİTTİKÇE ARTIYOR'' ANKARA (A.A) - 24.07.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Günümüzde de Lozan'ın ilkelerine, değerlerine sahip çıkma görevi devam etmekte ve Lozan Antlaşması'nın önemi her geçen gün artmaktadır''dedi. Kılıçdaroğlu, Lozan Barış Antlaşması'nın 87. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 24 Temmuz 1923 tarihinin, Türkiye'yi bölüp parçalamak isteyenlerin hüsrana uğradığı bir tarih olduğunu vurguladı. Kılıçdaroğlu, mesajında şunları kaydetti: ''CHP'nin ikinci genel başkanı İsmet İnönü tarafından Lozan'da atılan imza, Sevr'i çöp tenekesine atmış ve tarihin çöplüğüne gömmüştür. Günümüzde Lozan'ı anlamanın yolu, Sevr'i tarihi gerçeklerine uygun olarak doğru değerlendirmekten geçmektedir. Unutulmamalı ki, Lozan milletin, Sevr ise hanedan ile mütareke matbuatının eseridir. Lozan'da atılan imza Türk milletinin kararlılığını, bağımsızlığa ve özgürlüğe olan inancını yansıtmaktadır. Günümüzde de Lozan'ın ilkelerine, değerlerine sahip çıkma görevi devam etmekte ve Lozan Antlaşması'nın önemi her geçen gün artmaktadır. Öte yandan, Lozan Antlaşması, birinci dünya savaşını bitiren antlaşmalar içinde günümüze kadar geçerliliğini koruyan ve yürürlükte kalan tek antlaşmadır. Bu nedenle, başta Ulusal Kurtuluş Savaşı'mızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Lozan'a imza atan Garp Cephesi Komutanı İsmet İnönü olmak üzere, Lozan Antlaşması'nın unutulmaz kahramanlarını, bu kahramanları bağrından çıkaran ulusumuzu sevgiyle saygıyla selamlıyor, şükran duygularımızı sunuyorum.''